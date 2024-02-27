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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Mobil Dünya Kongresi start aldı: Yapay zeka, akıllı telefonlar, şeffaf dizüstü bilgisayarı... - Teknoloji Haberleri

        Mobil Dünya Kongresi start aldı: Yapay zeka, akıllı telefonlar, şeffaf dizüstü bilgisayarı...

        Mobil cihazların, özellikle akıllı telefonların ve yeni teknolojilerinin ön plana çıktığı Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2024) bu yıl yapay zeka her yerde olduğu gibi en çok adından söz ettirenlerden oldu. Bu büyük mobil şovda, Honor, Xiaomi gibi Çinli markalar yeni modelleriyle ön plana çıkarken, Google AI (yapay zeka) özellikleri ve Lenovo'nun şeffaf dizüstü bilgisayarı da dikkat çekenler arasında yer aldı. Habertürk Teknoloji editörü Cem Özenen yazdı...

        Giriş: 27.02.2024 - 07:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 07:37
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        Mobil Dünya Kongresi start aldı
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        Mobil teknolojilerinin kalbi her sene Barselona'da atıyor. Mobil Dünya Kongresi bu yıl da her zaman olduğu gibi yeniliklerin gün yüzüne çıktığı bir fuar olarak ilk günü geride bıraktı. Pandemi dönemi ile birlikte yavaşlayan fuarcılık anlayışı geçtiğimiz sene ile birlikte yeniden doğuşun sinyallerini vermişti. Bu sene ise daha da artan bir ziyaretçi sayısı ile MWC 24 Barselona bizleri karşıladı.

        Fuar Avrupa'da gerçekleşmesine karşın her sene olduğu gibi teknolojinin beşiği sayılabilecek Asya ülkelerinin markalarının çıkartmasını izledik diyebiliriz. Honor, Xiaomi, One Plus, Infinix, Samsung gibi markalar fuarda dikkat çekici yeniliklerini teknoloji dünyasına tanıtırken elbette son dönemin yükselen değeri yapay zeka ciddi şekilde ön plandaydı.

        Google, yapay zekayı daha fazla hizmetinde kullanıma sunduklarını duyurdu. Bu yeni yapay zeka hizmeti, telefonlar, otomobiller ve giyilebilir cihazlar için yeni bir dizi özellik içeriyor. Bununla birlikte Lenovo'nun tanıttığı şeffaf dizüstü bilgisayarı da dikaktleri üzerine çekenler arasında yer aldı. Honor'un yapay zeka destekli yeni akıllı telefon ve bilgisayar serisinin yanı sıra, Xiaomi'nin elektrikli otomobili ve robot köpeği de fuarın etrafı kalabalık ürünleri arasında yer aldı.

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        ÇİNLİ MARKA YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ İLE YENİ MODELLERİNİ TANITTI

        Çinli teknoloji firması Honor Barselona'da düzenlenen fuarda yeniliklerini dünya basını ile buluşturdu. Markanın öne çıkan yeniliklerinin odağında yapay zeka yer aldı. MWC 2024'te Honor, Magic6 Pro ve yapay zeka destekli bilgisayarı MagicBook Pro 16'yı tanıttı. Yapay zeka teknolojisi ve heyecan verici iş birlikleri ile geleceğe ışık tutan inovasyonlarını sergiledi.

        PİL ÖMRÜNÜ CİDDİ DERECEDE YÜKSELTTİ

        OnePlus'ın yeni Watch 2'si, ilk neslinde en büyük problemlerden birisi olan pil ömrü üzerine oldukça ciddi bir şekilde eğilmiş gözüküyor. Yenilenen model, "Tam Akıllı Modda" beklenmedik derecede yüksek şekilde 100 saatlik bir pil ömrü vaat ediyor. Bu iddia, şirketin pil teknolojisi için üç yıl harcamasının ardından geldi.

        GOOGLE, YAPAY ZEKAYI YENİ ÖZELLİKLERE TAŞIYOR

        Google, yapay zekayı telefonlar, arabalar ve giyilebilir cihazlar için yeni bir dizi özellik de dahil olmak üzere daha fazla hizmetine sunduğunu duyurdu. Bunlar, mesaj oluşturmak için Gemini'yi kullanıyor, görüntüler için yapay zeka tarafından oluşturulan altyazılar, Android Auto için AI aracılığıyla metinleri özetliyor ve Wear OS'de geçişlere erişim sağlıyor. Ayrıca Google Mesajlar, uygulamada Gemini'ye erişmenizi sağlayan bir özelliğe de sahip olacak. Özellik şu anda beta sürümünde olsa ve yalnızca İngilizce'yi desteklese de önümüzdeki dönemde diğer dilleri de barındırması bekleniyor. Teknoloji devi ayrıca erişilebilirlikle ilgili bazı özellikleri de piyasaya sürüyor. Bunlardan biri, görme engelli kişilere gıda etiketleri ve belgeler gibi konularda yardımcı olan ve artık eksik veya yanlış altyazıları veya alt metni olan görüntüler için yapay zeka destekli altyazılar oluşturacak olan Lookout uygulaması olarak dikkat çekiyor.

        ŞEFFAF DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

        Şahsi olarak benim tercih etmeyeceğim bir ürün de olsa, çünkü çalışırken veya oyun oynarken ekranım gözüksün istemem, fuarın en dikkat çekenleri arasında arkadan ekranı gözüken şeffaf bir bilgisayar yer aldı.

        Çalışırken her zaman masanızın arkasına bakmak istediyseniz, Lenovo'nun yeni şeffaf dizüstü bilgisayarı kesinlikle size bu keyfi verecektir. Yani, eğer üretime geçerse elbette. Çünkü şu anda bu ürün bir konsept olarak MWC'de yerini aldı. Birkaç istisna dışında standart dizüstü bilgisayarınıza benziyor. Ekranın şeffaf bir bölmesi var ve bu ve klavye kısmı bize artırılmış gerçeklik deneyimini hatırlatıyor. Yani grafikler, arkasında ne varsa üzerine bindirilir.

        CYBERDOG VE SU7 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

        Önde gelen Çinli teknoloji geliştiricilerden Xiaomi'nin standı da ilgi çekenler arasında yer aldı. Her zaman olduğu gibi mobil dünya kongresinde bazı mobilite araçları da kendini gösterirken bunlardan bir tanesi bu standdaydı. Uzun bir süredir gündemi meşgul eden, yol testlerinde de yakın zamanda görüntülenen Xiaomi SU7 bu fuarda görücüye çıktı. SU7, 299 PS güç, 400 NM tork, 210 km/s maksimum sürate sahip bir elektrikli model. Xiaomi SU7 Max modeli, 101 kWh bataryaya sahip. Araç bu batarya ile 800 kilometrelik bir menzil sunabiliyor.

        Xiaomi, önceki daha düz olanın yerini alacak bir kafanın daha gerçekçi bir versiyonu da dahil olmak üzere Cyberdog köpeğinde bazı değişiklikler yaptı. CyberDog 2 şu anda çevrimiçi olarak 3.000 dolara satın alınabiliyor. Bu rakam selefinin 1.600 dolarlık fiyat noktasının neredeyse iki katı.

        Bir diğer Uzak Doğulu Samsung Electronics de, İspanya'nın Barselona şehrinde başlayan Mobil Dünya Kongresi 2024'te Galaxy AI ile sunduğu yeni mobil deneyimleri tanıttı. Bu özellikler arasında, dil bariyerlerini ortadan kaldıran, telefon görüşmelerinin iki yönlü, gerçek zamanlı çevirilerini yapmak üzere cihaz üzerinde sunulan yapay zeka çözümüyle desteklenen Live Translatevgibi özellikler yer alıyor...

        Bütün bunların yanı sıra dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarlarından bir tanesi olan MWC'de drone taşımacılık konseptleri ve 5G, 6G teknolojileri de teknoloji severler ile buluştu. Bazı Türk firmaları da yeni teknolojilerini buradan dünyaya duyurma fırsatı elde etti.

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