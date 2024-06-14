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        Haberler Gündem Güncel 130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı | Son dakika haberleri

        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı

        İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 milyon liralık soyguna yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çaldıkları paralarla kaçan soygunun planlayıcısı güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ve beraberindeki Serdar Canpolat'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, soygunla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:38
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        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
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        Sarıyer Kireçburnu'ndaki tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen soygunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

        Soruşturma kapsamında İstanbul, Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu, soygunun nasıl ve ne zaman planlandığına ilişkin yeni ayrıntılara ulaştı.

        6 AYDIR PLANLADIKLARI, BULGARİSTAN'DAN ARAÇ GETİRTTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Elde edilen bilgilere göre, şüpheliler soygunu yapmak için haziran ayının başında Bulgaristan'dan yabancı plakalı bir otomobil getirtti. Önceden arkadaş oldukları öğrenilen şüpheliler plan dahilinde bu otomobili kullanarak olay yerine geldi. Ve güvenlik görevlisinin alarmları susturmasıyla rahat bir şekilde içeri girdi.

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        Soygun sırasında yüzleri kapalı olan şüpheliler, yanlarında getirdikleri matkaplarla kasaları tek tek açarak içlerini boşalttı. Şüpheliler, soygunun ardından geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

        ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

        Soygunun ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, 24 saat içinde 400 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek önce soygunda kullanılan otomobili Pendik’te terk edilmiş halde buldu. Ardından da şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı.

        SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

        Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Y.B., B.Ç. ve M.Ş.’nin soyguna bizzat katılan kişiler olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Y.B.’nin daha önceden 12 suç kaydı, B.Ç.’nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltındaki diğer 7 şüphelinin bu kişilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım eden kişiler olduğu belirtildi.

        FİRARİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR

        Soruşturma kapsamında paraların büyük bölümüyle kaçtığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile soyguna katılan diğer şüpheli Serdar Canpolat'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        DÜN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

        Ahmet Yıldız ile Serdar Canpolat'ın kaçış anlarının görüntüleri dün ortaya çıkmıştı.

        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
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        #İstanbul Sarıyer
        #yalı soygunu
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