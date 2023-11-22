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Teknolojinin gelişimi, birçok farklı sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünün de evrilmesine katkı sağlıyor. Geleneksel otomobil üreticileri fabrikalarında ve üretim süreçlerinde teknoloji firmalarıyla yaptıkları ortaklıklarla dönüşüme gidiyor. Microsoft, Oracle, Google Cloud ve AWS gibi teknoloji devlerinin eletkrikli mobilite dünyasına yaptıkları geliştirmelerle katkı verdiği bir gerçek.

Bununla birlikte Tesla ve Togg gibi doğuştan elektrikli otomobil firmaları da otomotiv sektörünün öncülerine kafa tutar hale geliyor. Özellikle Çinli elektrikli araç üreticileri micro mobilite araçları ile sektörde göz önüne çıkarken elektrikli otomobil sektörüne de hızlı giriş yaparak Tesla gibi dünya çapında üne sahip olan bir markaya rakip olacak ürünler hayata geçiriyor.

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TEKNOLOJİ DEVLERİ OTOMOBİL ÜRETİYOR

Tüm bu otomobili merkezine alan üreticilerin yanı sıra, teknoloji devleri de eleketrikli ve otonom araç üretme konusunda önemli adımlar atarak sektöre daha büyük hareket getiriyorlar. İlk olarak ABD’li teknoloji devi, iPhone üreticisi Apple’ın bir elektrikli araç üretimi için kolları sıvadığı ve ‘Titan’ ismi verilen Apple Car projesinin 2014 yılının sonlarında Apple CEO'su Tim Cook tarafından onaylandığı ve eski bir Ford mühendisi olan Başkan Yardımcısı Steve Zadesky'ye proje sorumlusu olarak atandığı söylentileri gündeme gelmişti.

XIAOMI'NİN ELEKTRİKLİSİ YOLLARDA

Ancak Huawei ve Xiaomi gibi Çinli teknoloji firmaları elini Apple’dan hızlı tuttu ve elektrikli araçlarının detaylarını gün yüzüne çıkarttılar. Hatta bugünlerde Xiaomi’nin yeni elektrikli modeli SU7’nin Çin’deki yol testleri sırasında kamuflajlı olarak görüntülenen videoları da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Akıllı telefon, scooter ve benzeri teknolojik cihazların üretimi ile dünya çapında üne sahip olan Çinli Xiaomi, markanın Çin'deki ilk EV'si (Elektrikli otomobil) olan Xiaomi SU7 sedan için satış lisansı başvurusunda bulunmuştu. Aracın daha öncelerde bazı özelliklerini de ortaya çıkartan marka üretimi Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC) tarafından sözleşmeli olarak üreteceğini de duyurmuştu.

Daha önce MS11 kod adı altında bilinen bu aracın yüksüz ağırlığı 1.980 kg'dır ve azami hız alt donanım için 210 km/s ile sınırlandırılmıştır. Üst donanım modeli için boş ağırlık 2.205 kg ve azami hız 265 km/saat olarak belirtiliyor. Sosyal medyada gündem olan kamuflajlı videoda Mi’nin elektrikli aracının yüksek hızlara da ulaştığı görülüyor.

HUAWEI DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİNİ DUYURMUŞTU Bir diğer Çinli teknoloji firması Huawei de, Seres SF5 isminde, iki farklı versiyona sahip eletkrikli aracını Şangay'da duyurmuştu. Düşük menzilli versiyonu günlük şehir içi yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen elektrikli modda 180 km'lik bir menzil sunan modelin, uzun mesafeli seyahat edenler için genişletilmiş menzil modunda 1000 km'nin üzerinde bir menzil iddiası bulunuyor. Seres SF5 4,68 saniyelik bir 0-100 km/s hızlanmaya sahip olduğu belirtiliyor. REKLAM SIRA APPLE CAR’A GELDİ Mİ? Çinli teknoloji devleri elektrikli otomobil sektörünün içerisinde bu kadar hızlı gelişim gösterirken, 2014 yılından bu yana elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışan Apple henüz somut bir adımla gün yüzüne çıkmış değil.

ABD’li teknoloji devinin ‘Titan’ kod adıyla başlattığı Apple Car projesinde 2018 itibariyle yaklaşık 5.000 çalışanının olduğu belirtilmişti. Mayıs 2018'de Apple'ın, T6 Transporter ticari araç platformuna dayalı otonom bir çalışan servis minibüsü üretmek için Volkswagen ile ortaklık kurduğu açıklandı. Ağustos 2018'de BBC, Apple'ın 66 adet trafiğe kayıtlı sürücüsüz arabaya sahip olduğunu ve bu arabaları kullanmak için kayıtlı 111 sürücüye sahip olduğunu bildirdi. 2020'de Apple'ın potansiyel bir ürün olarak gerçek Apple markalı otomobiller yerine otonom sürüşle ilgili donanım, yazılım ve hizmet üzerinde çalışmaya devam ettiği dedikoduları yayılmaya başlansa da, Aralık 2020'de Reuters tarafından verilen bir haberde, Apple'ın olası bir lansman tarihi olarak 2024’ü planladığı duyurulmuştu ancak analist Ming-Chi Kuo, 2025'ten önce piyasaya sürülmeyeceğini iddia etmişti. Peki Çinli teknoloji devleri bu denli hızlı sektöre adım atarken, sıra Apple’a geldi mi, yakın zamanda yollarda otonom elektrikli bir Apple Car görebilecek miyiz?