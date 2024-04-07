Real Madrid Onuralp Çevikkan'ın peşinde!
Milli futbolcu Arda Güler'i kadrosunda bulunduran Real Madrid, bu kez Trabzonsporlu genç kaleci Onuralp Çevikkan'ı gündemine aldı.
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Kadrosuna Arda Güler'i katan Real Madrid bir Türk oyuncunun daha peşine düştü.
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İspanyol devinin radarına bu kez Trabzonsporlu genç kaleci Onuralp Çevikkan girdi.
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Henüz A takımda oynayamayan Onuralp, U18 Milli Takımı'nda sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.
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18 yaşındaki file bekçisini şimdi de Real Madrid'in takibe aldığı öğrenildi.
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Trabzonspor genç kaleciyi Altınordu'dan 700 bin euroya transfer etmişti.
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