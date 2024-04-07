Cem Yılmaz, açıkladı. 16 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyor
Cem Yılmaz'ın X hesabına abone olmanın artık ücretli olduğu açıklaması bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Abonelik ücreti, sosyal medyada tartışma konusu oldu
Cem Yılmaz'a X hesabına ulaşmak artık paralı...
Cem Yılmaz, bulunduğu paylaşımda; "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" dedi.
Cem Yılmaz'ın bu kararı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Yılmaz'ın X hesabına abone olmanın ücreti, aylık; 38.80 TL
Cem Yılmaz'ın ücretsiz X hesabında an itibarıyla 16 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor.