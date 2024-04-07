Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Duvarları dele dele döviz bürosuna ulaştılar, alarm engeliyle karşılaştılar

        Duvarları dele dele döviz bürosuna ulaştılar, alarm engeliyle karşılaştılar

        İstanbul Bağcılar'da film sahnelerini aratmayan bir soygun girişimi yaşandı. Bir binanın duvarında açtıkları delikten önce kasap dükkanına ardından da döviz bürosuna ulaşan hırsızlar, oksijen tüpü ile döviz bürosunun kasasını eritmeye çalışırken, beklemedikleri bir durumla karşılaştı. O anda devreye giren alarm sistemi hırsızların tüm planını altüst etti. Hırsızlar yaşadıkları şokla yanlarında getirdikleri ne varsa bırakıp kaçarken hedefteki öviz bürosu sahibi Çağlar Kaya, "İçeride 5-6 saatlik bir zaman geçirmişler ve kaza kaza gelmişler" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Bağcılar'da hırsızların döviz bürosunu soyma girişi alarm sistemi sayesinde başarısız oldu.

        • 2

          Olay, 29 Mart'ta Bağcılar'da faaliyet gösteren bir kasapta, gece saatlerinde meydana geldi.

        • 3

          İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler binanın duvarında açtıkları delikten önce döviz bürosunun bitişiğindeki kasaba girdi.

        • 4

          Delikten geçmeyi başaran soyguncular, daha sonra kasap dükkanının balkon kısmından içeri girerek, bitişiğindeki döviz bürosunun duvarını delmeye başladı.

        • 5

          Tam olarak kasanın konumlandırıldığı kısımda delik açan soyguncular, kasap dükkanından kasaya ulaştı.

        • 6

          Şüpheliler, kasayı oksijen tüpü ile delmeye çalıştıkları sırada, darbe sensörlü alarm sistemi devreye girince soygunu gerçekleştiremeden beraberlerindeki malzemeleri de bırakıp kaçtı.

        • 7

          Devreye giren alarm merkezi, sabah 07.00 sıralarında döviz bürosunun sahibine bilgi verdi.

        • 8

          Gece saatlerinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, adrese gelerek inceleme başlattı. Çevre sokaklarda bulunan kameralar da izlendi.

        • 9

          Kasap dükkanının sahipleri Saim Bayır ve kardeşleri ise sabah işe geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

        • 10

          "CAMLARIMA PERDELİK OLARAK ÇÖP POŞETİ KOYMUŞLAR"

          Saim Bayır, olayı anlatarak, "Cumartesi günü oldu. Arka tarafta dükkan var, dükkanın binasına giriyorlar. Benim arka tarafta bir balkon kısmım var, balkon kısmından giriyorlar, tekmeleyerek kırarak önce bu kısıma geliyorlar. Fayanslarımı kırıyorlar, sonra kasaya ulaşıyorlar. Mutfakta alçı hazırlıyorlar, alçıyı getirip betona sürüyorlar ve matkap ile delmeye çalışıyorlar. O esnada alarm çalıyor, alarm çalınca panikle kaçmaya çalışıyorlar, bütün malzemelerini bırakıp gidiyorlar. Saat 08.10 civarında dükkana girdik, camlarıma perdelik olarak çöp poşetlerini koymuşlar. Yapanlar bu işi iyi bilenler, dükkanımızı ve yan tarafı bilenler" dedi.

        • 11

          "İÇERİDE 5-6 SAATLİK BİR ZAMAN GEÇİRMİŞLER"

          Döviz bürosunun ortağı Çağlar Kaya, "Bizim alarm sistemimiz darbe uyarısı veriyor. Saat 07.13'te bize uyarı geldi, kameradan kontrol ettik ama herhangi bir şey göremedik. İçeride hırsız beklerken kasanın arkasından girdikleri için bunu göremedik. Apar topar dükkana geldik. İçeride 5-6 saatlik bir zaman geçirmişler ve kaza kaza gelmişler. Çok şükür herhangi bir maddi hasarımız yok" dedi.

        • 12

          "OKSİJEN KAYNAKLARI VE ALÇI KULLANMIŞLAR"

          Döviz bürosunun ortağı Fikret Kaya ise, "Buradan giriyorlar, kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Oksijen kaynakları, alçı kullanmışlar. Buradan apartman boşluğuna girmek için burayı deliyorlar. Buradan kasaba ulaşıyorlar" dedi.

        • 13
        • 14
        • 15
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Habertürk Anasayfa