"CÜNEYT ARKIN DERSLERİMDE YARDIM ETTİ"

Sinemaya devam ederken, bir yandan da üniversiteyi bitirmeye çalışan oyuncu; "Biliyorsunuz ki Cüneyt Arkın doktordu. Sette ders çalışırken bana çok yardımcı oldu. Şöhretle birlikte üniversitede ilgi de artmıştı. Televizyon yok o zamanlar, bir sinema bir de çay bahçesi var. Kış günü bile vapurda en üst kata çıkıp açık havada yolculuk etmek zorunda kalıyordum" ifadelerini kullandı.