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        Haberler Röportajlar Yeşilçam'ın yakışıklısı Sertan Acar, 'Ayşecik'in hayatını kurtarmış - Magazin haberleri

        Sertan Acar: Diş hekimi olmak için oyunculuğu bıraktım

        Yeşilçam'ın yakışıklı aktörlerinden Sertan Acar ile konuştuk. Sinema hayatı sadece üç yıl sürse de rol aldığı filmlerle izleyicilerin hafızalarında yer edinen oyuncu, beyazperde serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı

        Giriş: 07.04.2024 - 00:03 Güncelleme: 07.04.2024 - 00:03
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        • 1

          Sertan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrollerinde olduğu 'Ayşecik' filmleriyle beyazperdeye adım attı. Pek çok 'Ayşecik' filminde Zeynep Değirmencioğlu'nun partneri oldu.

        • 2

          1971-1973 yılları arasında 6 filmde yer aldı. Cüneyt Arkın'a, "Battal Gazi'nin İntikamı"nda filminde eşlik etti. Uzun soluklu olmayan kariyerinde rol aldığı filmler ve yakışıklığının etkisiyle hafızalarda yer edindi.

        • 3

          Sinemayı bıraktıktan sonra asıl mesleği olan diş hekimliğine dönen oyuncu, şimdilerde ise Kocaeli'nin tatil beldesi Kerpe'de doğa ile iç içe yaşıyor.

        • 4

          Bir dönemin ünlü oyuncusuyla hem nostalji yolculuğu yaptık hem de bugünleri konuştuk.

        • 5

          1971'de sinemaya adım atan Sertan Acar, oyunculuk hikâyesini şöyle anlattı: Ses Dergisi en yakışıklı futbolcu yarışması yapmış ve ağabeyim de (Serkan Acar) birinci olmuştu. Ağabeyime 'Ayşecik' filminden teklifi geldi ve Zeynep Değirmencioğlu ile rol aldı. Sonrasında da zaten flörtleri başlamıştı.

        • 6

          "ZEYNEP DENİZE DÜŞTÜ, ONU KURTARDIM"

          Ben, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okurken, Zeynep’in amcasının oğlu da hukuk fakültesindeydi. Bir aralık ayında Zeynep ile vapurla Kadıköy’e giderken talihsiz bir olay yaşandı. Zeynep, Karaköy’de vapur ile iskele arasına düştü. Ben de onu denizden çıkarıp kurtardım. Zeynep babasına bu olayı anlattıktan sonra beni evlerine, yemeğe çağırdılar.

        • 7

          Zeynep’in babası ise Hamdi Bey, senaristti. Yemekte rejisör Aram Gülyüz de vardı. Hamdi Bey; 'Aram, bir deneme filmi çekelim' dedi. Aram Gülyüz ise; "Gerek yok ben seni oynatırım' dedi. Hiçbir eğitimim ve tecrübem olmadan oyunculuğa başladım.

        • 8

          Sertan Acar'ı, ilk kez sete çıkaran film ise 'Bahar Çiçeği'ydi. Acar, bu filmde Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu, Sevda Ferdağ ve Suna Pekuysal gibi isimlerle kamera karşısına geçti.

        • 9

          Sertan Acar, 'Ayşecik' filmlerinden sonra Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı "Battal Gazi'nin İntikamı" filminde rol aldı. Cüneyt Arkın'ın kendisinde çok başka bir yeri olduğunu ifade eden oyuncu; "Baba-oğlu oynadık filmde. Onu tanımak ve onunla karşılıklı oynamak muhteşem bir şey" dedi.

        • 10

          "CÜNEYT ARKIN DERSLERİMDE YARDIM ETTİ"

          Sinemaya devam ederken, bir yandan da üniversiteyi bitirmeye çalışan oyuncu; "Biliyorsunuz ki Cüneyt Arkın doktordu. Sette ders çalışırken bana çok yardımcı oldu. Şöhretle birlikte üniversitede ilgi de artmıştı. Televizyon yok o zamanlar, bir sinema bir de çay bahçesi var. Kış günü bile vapurda en üst kata çıkıp açık havada yolculuk etmek zorunda kalıyordum" ifadelerini kullandı.

        • 11

          Sinemadan kazandığı parayı eğitimini tamamlamak için harcadığını ifade eden emekli oyuncu, bu konuda ailesine yük olmadığını belirtti.

        • 12

          Sertan Acar, diş hekimliğini oyunculuğa tercih etmiş. Diş hekimliği fakültesinin zor bir eğitim süreci olduğunu söyleyen Acar; "Set ve laboratuvara arasında gece - gündüz koşturuyordum. Yoğun tempo sonucunda sinemayı bırakmaya karar verdim" dedi.

        • 13

          Set anılarından da bahseden oyuncu, 'Battal Gazi' filminin setinde yaşadıklarını şöyle anlattı: Çekimler Rumeli Hisarları’nda yapılıyordu. Öğlen tatili oldu. Rejisör benim kuleye çıkıp Osmanlı bayrağını çekmemi söyledi. Üzerimde şövalye kıyafeti ve elimde de kanlar içinde iki tane kılıç vardı. Tam kuleye çıkınca iki tane kadın Japon turist beni gördü. Kuleden aşağı atlıyorlardı. 'Film' dedim, sinema dedim, zor ikna ettim.

        • 14

          43 yıl boyunca diş hekimliği yapan ve 2018 yılında emekli olan Sertan Acar, oyunculuğu bıraktığını için hiçbir zaman pişman olmadığını da belirtti.

        • 15

          Sertan Acar, oyunculuğu bıraktıktan sonra da kendisine sinema teklifleri geldiği ancak bu teklifleri geri çevirdiğini açıkladı. Sertan Acar, filmlerini izlerken duygulandığını söylerek; "O anlara dönüyorum" dedi.

        • 16

          KERPE'DE OTEL İŞLETİYOR

          76 yaşındaki Sertan Acar, eşi Meral Acar ile şimdilerde ise Kocaeli'nin tatil beldesi Kerpe'de otel ve restoran işletmeciliği yapıyor. Emekli oyuncu, İstanbul'un değişiminden dert yanarak, daha sakin ve doğa ile iç içe bir yaşam kurmuş kendisine.

        • 17

          Sertan Acar; "İstanbul'da hekimlik yaparken gelmiştim Kerpe'ye. Yaklaşık 4 yıl önce de İstanbul ile bağlantımı kopardım. İstanbul şekil değiştirdi. Gençliğim Kadıköy-Moda'da geçti. Eskiden insanlar deniz için Marmaris ve Bodrum'a gitmezdi, İstanbul'da denize girerdi. İstanbul defteri benim için kapandı. Mecbur olmadıkça da gitmiyorum. Burada bir otel ve restoran açtık" dedi.

        • 18

          İki erkek çocuk sahibi olan Sertan Acar; "Büyük oğlum Mustafa THY'de pilot, Yaman ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Müzik Bölümü'nde eğitim görüyor" ifadelerini kullandı.

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