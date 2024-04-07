Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi

800 BİN TL DEĞERİNDE ALTINA ULAŞILAMADI

Öldürülen aileden anne Nurgül'ün yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarına ulaşılamadı. Evcibağ'ın gasbettiği ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken haberlerden katili gören bir kişi dün akşam jandarma karakoluna giderek cinayeti işleyen şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığında, yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söyledi. Bileziğin öldürülen aileye ait olabileceğini düşünerek jandarmaya geldiğini belirten şahıs, ekiplere ziynet eşyasını teslim etti. Jandarma ekipleri de yaptığı araştırmada bileziğin öldürülen kadına ait olduğunu belirledi.