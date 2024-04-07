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        Haberler Dünyadan İkinci el tutkunu Carrie Johnson'ın lüks tercihleri eleştirildi - magazin haberleri

        İkinci el tutkunu Carrie Johnson'ın lüks tercihleri eleştirildi

        İngiltere'nin bir önceki First Lady'si Carrie Johnson, takıntılı derecede ikinci el alıp sattığını açıkladı. Tutumluluğunu sergilese de lüks ev tercihi nedeniyle İngiliz basınında tutarsız bulunarak eleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:20
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        • 1

          İngiltere’nin bir önceki First Lady’si Carrie Johnson, takıntı derecesinde ikinci el modasına olan tutkusuyla gündemde.

          Eski Başbakan Boris Johnson’ın eşi, kendisinin ve çocuklarının kullanılmış eşyalarını internetten alıp satarak tasarruf ettiğini söyledi.

        • 2

          Üç çocuk annesi Carrie Johnson, Instagram’da yaptığı açıklamada, “Tüm çocuk eşyalarını internetten aldım ve onlar büyüdüklerinde çoğunu yine satacağım. Bu işte takıntılıyım” dedi.

        • 3

          36 yaşındaki Carrie Johnson’ın üç yaşındaki Wilf, iki yaşında Frank ve dokuz aylık Romy adında üç çocuğu bulunuyor.

          Carrie Johnson uzun zamandır ikinci el alışverişe ilgi duyuyordu. Boris Johnson’la 2021'de yapılan düğününde giydiği beyaz dantelli elbisesini 45 sterline kiralamış, aynı yıl Roma'daki G20 zirvesinde ödünç aldığı tanınmış marka kıyafetleriyle görülmüştü.

        • 4

          Çevre dostu tercihleri takdir edilse de Carrie Johnson’ın lüks hayatı tartışma konusu ediliyor. Geçen yıl, Downing Street'teki dairelerinin 200 bin sterline yenilenmesi konusundaki tartışmanın ardından Johnson çifti, Oxfordshire'da 3.8 milyon sterlin değerindeki lüks bir malikaneye taşındı. Dolayısıyla İngiliz basını Johnson çiftine yönelik 'tutarsızlık' eleştirileri yöneltti.

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