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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür

        İsrail seyahati dönüşü New York Times'ın 2023 DealBook Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Elon Musk kendisine yöneltilen yayınlarına reklam verenlerin görüşleri sebebiyle geri çekileceği yönünde bir soru üzerine kendisini reklam vermemek ile tehdit edenlere ağır bir küfür ile yanıt vererek, "Beni parayla tehdit mi etmeye çalışıyorlar, s... gitsinler" ifadelerini kullandı.

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 30.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:28
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        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
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        Tesla, SpaceX, Twitter (X) gibi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinin sahibi konumundaki Elon Musk, son dönemde İsrail-Filistin savaşı ile ilgili açıklamaları ve İsrail ziyareti ile gündemde kalmaya devam ediyor.

        Geçtiğimiz dönemde sosyal medya platformu X'te anti-semitik içerik oluşturmakla suçlanan milyarder iş adamı Elon Musk, Pazartesi günü İsrail ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Sosyal medyadaki içeriklerinin yanlış anlaşıldığını

        Milyader, Netanyahu'nun eşliğinde, 7 Ekim'de 1.200 kişinin ölümüne neden olan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik en ölümcül askeri saldırısını tetikleyen bir saldırı sırasında Hamas savaşçıları tarafından basılan bir kibbutz'u da ziyaret etti.

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        "ANTİ SEMİTİK PAYLAŞIMIM APTALCAYDI"

        Elon Musk, İsrail ziyareti sonrası katıldığı New York Times'ın 2023 DealBook Zirvesi’nde gergin kahkahalar ve kendisi ve şirketleri hakkında bir dizi şaka ile sahneye çıktı. Ancak röportaj hızla Musk'ın X hakkındaki son antisemitik paylaşımları ve şirketinin reklamveren boykotundan sağ çıkıp çıkamayacağı gibi daha ciddi bir konuya döndü.

        Musk, "antisemitik" bulunan paylaşımı hakkında, "Platformda şimdiye kadar yaptığım en aptalca en aptalca paylaşımlarımdan birisiydi. O tweet veya gönderi için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

        "BENİ PARAYLA TEHDİT EDENLER S... GİTSİNLER"

        Söyleşi sırasında kendisine yöneltilen soru üzerine Elon Musk, reklamverenleri kendi platformunda şantaj yapmaya çalıştıkları için eleştirdi. CNBC'de yayınlanan konferans programında Musk kameraya bakarak birkaç kere tekrarlayarak, "Birisi bana reklamlarla şantaj yapmaya çalışacaksa, bana parayla şantaj yapacaksa, s... gitsin. Yeterince açık söyleyebildim mi?" şeklinde sert bir küfür ile yanıt verdi.

        Bu sözlerini günün erken saatlerinde sahnedeyken Musk'a göndermede bulunarak Disney'in Musk'a bağlı olmasını istemediğini tartışan Disney CEO'su Bob Iger'e yönelterek, "Hey Bob, eğer seyirciler arasındaysan" dedi.

        Bunun yanı sıra hayranlarının bu reklamverenleri aynen boykot edeceğini de ima etti. Musk, "Tüm dünya, bu reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek ve bunu ayrıntılı bir şekilde belgeleyeceğiz" tehdidinde bulundu.

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