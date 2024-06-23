Elinde oyuncağı, ağabeyinin tabutunun başında gözyaşı döktü
Bartın'da dün gece düğünden dönerken kazada yaşamını yitiren 20 yaşındaki Selçuk Eyşi ve 17 yaşındaki kuzeni Berat Yaprak gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede 9 yaşındaki Bulut Yaprak, elinde oyuncağı ağabeyi Berat'ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kazada hayatını kaybeden Hanife Demir'in ise yarın Amasra Aliobası köyünde defnedileceği öğrenildi.
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Bartın'ın Amasra ilçesinde Selçuk Eyşi (20) idaresindeki otomobil, Bartın-Kurucaşile kara yolu Aliobası köyü yakınlarında Celil Demir (74) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
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Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hanife Demir (71), Berat Yaprak (19) ve Erol K. (19) yaralandı.
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Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücülerden Selçuk Eyşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Berat Yaprak ve Hanife Demir de kurtarılamadı.
Erol K'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Kazada hayatlarını kaybeden Selçuk Eyşi ve kuzeni Berat Yaprak'ın cenazeleri, sabah saatlerinde cenaze aracı ile Amasra'ya bağlı Yahya Yazıcılar köyüne getirildi.
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Evlerinin önünde helallik alınmasının ardından köy camisinin önünde cenaze namazı kılındı.
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Cenazede Selçuk Eyşi’nin annesi Nazan Eyşi'nin feryatları yürekleri dağladı.
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Berat Yaprak’ın kardeşi Bulut Yaprak da elindeki oyuncakla birlikte ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
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Kılınan namazın ardından Selçuk Eyşi ve Berat Yaprak, Kurucaşille ilçesine bağlı Karaman köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Kazada ölen Selçuk Eyşi’nin (fotoğraftaki) bekar olduğu ve babasıyla orman işinde çalıştığı,
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Berat Yaprak'ın ise Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık bölümü son sınıfta okuduğu öğrenildi.
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Kazada ölen Hanife Demir’in yarın Amasra Aliobası köyünde defnedileceği, hastanede tedavi altında olan Celil Demir ile Erol K'nın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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