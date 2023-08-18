Elektrikli bisiklette talep patlaması

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Hepsiburada, elektrikli bisiklet ve scooter siparişlerinde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. Hepsiburada’nın verilerine göre Nisan ve Mayıs aylarına kıyasla, Haziran ve Temmuz aylarında elektrikli bisiklet siparişlerinde %113'lük büyük bir artış kaydedildi. Aynı dönemde elektrikli scooter siparişleri ise %31 oranında yükseldiği belirtildi.

AKARYAKIT ZAMLARI ETKİLEDİ

Çevre dostu ulaşım alternatiflerine olan talepteki bu büyük artış, kullanıcıların sürdürülebilir ve verimli seyahat yöntemlerine yönelik tercihlerindeki değişimi yansıtıyor. Akaryakıt zamlarının da etkisiyle bütçe dostu birer alternatif olarak öne çıkan elektrikli bisikletler ve scooterlar, şehir içinde daha temiz ve pratik bir şekilde hareket etme olanağı sunuyor.

Verilere göre en popüler elektrikli bisiklet markaları arasında RKS, Kuba ve Volta öne çıkıyor. Elektrikli scooter’larda ise SmartBalance, Yasomi, Onvo en fazla ilgi gören markalar arasında yer alıyor.

Hepsiburada’daki elektrikli bisiklet ve scooter modellerine linklerden ulaşılabiliyor: