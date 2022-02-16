ELEKTRİK FATURA İNDİRİMİ GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda "Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz." dedi.