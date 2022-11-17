'Her gün 1 Bitcoin alacağız'

Kripto para piyasalarında FTX'in iflas ettiği olumsuz rüzgarlar henüz etkisini yitirmedi. Dün 16.800 dolara yaklaşan Bitcoin bu seviyeyi kıramadı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 1.3'lük düşüşle 16.580 dolardan işlem gördü.
Benzer şekilde Ethereum'da günlük yüzde 2.9'luk kayıpla 1.202 dolara geriledi. FTX'in iflas sürecinden önce kripto para piyasalarının toplam değeri 1 trilyon 24 milyar dolar seviyesindeydi. Bugün itibarıyla ise söz konusu miktar 830 milyar dolara düştü. Yani yaşanan çalkantılar piyasadan 194 milyar dolar silinmesine yol açtı.
NEGATİF AYRIŞTI
Küresel piyasalarda Fed'e yönelik beklentilerin değişmesiyle yükselişler kaydedilirken normalde başta Nasdaq olmak üzere son zamanlarda ABD borsalarıyla paralel hareket eden Bitcoin bu sefer negatif bir ayrışma yaşadı. Nasdaq 100 endeksi son 5 günde yüzde 3 değer kazandı.
TWITTER'DAN DUYURDU
Dünyada Bitcoin'i resmi bir ödeme aracı ve rezerv parası olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele ise son yaşanan düşüşleri bir alım fırsatı olarak gördü. Bukele Twitter hesabından yaptığı açıklamada yarından itibaren her gün 1 Bitcoin almaya başlayacaklarını açıkladı.
65.5 MİLYON DOLAR KAYBETTİ
El Salvador bugüne kadar 103.6 milyon dolar harcayarak 2.381 adet Bitcoin aldı. Söz konusu Bitcoin'lerin bugün itibarıyla değeri 38.1 milyon dolar ediyor. Yani El Salvador Bitcoin yatırımından şu ana kadar 65.5 milyon dolar kaybetti. El Salvador Eylül 2021'den bu yana resmi rezervlerine Bitcoin ekliyor.
Bitcoin 2022 genelinde dolar bazında yüzde 65.3, Eylül 2021'den bu yana ise yüzde 68 değer kaybetti.
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