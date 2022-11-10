Yaşadığı likidite sorunu sebebiyle kullanıcılarına paralarını çekme imkanı vermeyen kripto para borsası FTX'in Kurucu ve CEO'su Sam Bankman-Fried yaklaşık 2 günlük suskunluğun ardından açıklamada bulundu.

Bankman-Fried sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Özür dilerim. En büyük şey bu. Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım. Bunun yanında son zamanlarda daha sık iletişim kurmalıydım. Muhtemel Binance anlaşması sürecinde elim kolum bağlıydı ve pek çok şeyi söylememe izin verilmiyordu. Ancak tabii bu noktaya gelmemizden ben sorumluyum. FTX International'ın şu anda teminat/varlıkları müşteri hesaplarındaki miktardan daha fazladır. Ancak para çekmedeki sorunlardan anlayabileceğiniz gibi ödeme için gereken likidite bunlardan farklıdır" ifadelerini kullandı.

Pazar günü FTX'ten 5 milyar dolarlık para çekimi yapıldığını belirten Bankman-Fried bunun açık ara şu ana kadarki en büyük miktar olduğunu belirtti.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Şu anda ilk önceliğinin kullanıcıların iyiliği olduğunu belirten Bankman-Fried açıklamasına şöyle devam etti:

"Şu anda likidite sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda hiçbir söz veremem. Ama deneyeceğim. Eğer işe yarayacaksa vermem gereken her şeyi vereceğim. Çeşitli 'oyuncularla' görüşme halindeyiz. Nasıl gittiğine bakacağız. Buradan elde edilen tüm para ve mevcut teminatlar tamamen kullanıcılara ve hiç bir suçu olmayan çalışanlara verilecektir. Çünkü günün sonunda CEO bendim ve işlerin iyi gitmesinden ben sorumluydum."

'İSTENMİYORSAM BURADA OLMAYACAĞIM'

Sahip olduğu yatırım firması Alameda Research'ün alım-satımları azaltarak sona erdireceğini söyleyen genç CEO "FTX'in faaliyetlerini devam ettirdiği herhangi bir senaryoda ilk önceliği radikal şeffaflık olacaktır. Eğer istenmiyorsam ben burada olmayacağım. Tüm hissedarların FTX yönetiminde gözetimi olacaktır. Hissedarlar, kullanıcılar, regülatörler ve yatırımcılar şirketin nasıl yönetileceği konusunda söz hakkı olacaktır. Ancak şu anda bunların bir önemi yok. Önemli olan şu anda müşterilerin iyiliğidir.

'SORUN YOK' DEMİŞTİ

FTX'in haftasonundan itibaren likidite sıkışıklığı yaşadığına dair dedikodular dolaşmaya başlamıştı. Binance CEO'su CZ bunun üzerine ellerindeki tüm FTX Tokenları (FTT) satmaya karar verdiklerini duyurdu. FTX'e yönelik şüphelerin artmasıyla pek çok kullanıcı hesaplarındaki paraları çekmek için platforma adeta hücum etti. Bu esnada Bankman-Fried kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Ancak önceki gün Binance CEO'su CZ'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Binance FTX'in tamamını satın almak üzere bir niyet mektubu imzaladı. Dün ise Binance yaptıkları inceleme sonucunda durumun yardım edecekleri noktanın ötesinde olduğunu belirterek satın almadan vazgeçti.

KRİPTONUN DAHİ ÇOCUĞUYDU

Böylece ocak ayında aldığı 400 milyon dolarlık yatırımla 32 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan FTX'in değeri sıfırlandı. FTX bugün itibarıyla halen kullanıcılarına birikimlerini ödeyemiyor. Kurduğu platform ve başarılı işlemleriyle 'kriptonun dahi çocuğu' ve 'kriptonun Buffett'ı' olarak anılan Bankman Fried ise bir anda sektörün en sevilmeyen kişisi haline geldi.

Tüm bunlar yaşanırken Bitcoin dün 2 yılın ardından ilk kez 16.000 doların altını gördü. Önceki gün bir noktada Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 15'i aştı. 2 gün içerisinde kripto paraların toplam piyasa değeri 200 milyar dolar eridi.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİNİN ALTINDA

Yatırımcıları bir nebze rahatlatan ise bugün ABD'de açıklanan enflasyon verisi oldu. ABD'de tüketici fiyatları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 arttı. Beklenti artışın yüzde 7.9 olması yönündeydi. Bu verinin açıklanmasının ardından Fed'in aralık toplantısında 75 yerine 50 baz puanlık bir faiz artırımına gitme ihtimalinin arttığı fiyatlanmaya başladı.

KAYIPLARIN BİR KISMI TELAFİ EDİLDİ

Veri öncesinde 16.500 dolar civarında seyreden Bitcoin TSİ 22.45 itibarıyla 17.340 dolardan işlem gördü. Tabii FTX çalkantısı öncesi dünyanın en büyük kripto parası 20.500 dolarlık değere sahipti. Yani Fed'e yönelik beklentiler yükselişe yol açsa da FTX'in açtığı yaralar henüz tam olarak sarılamadı.