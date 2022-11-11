Kripto para borsası FTX, iflas başvurusu yaptı! FTX battı mı, ne oldu? - Kripto Para Haberleri

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Kripto para platformu FTX, ABD'de iflas başvurusu yaptı. FTX'in Kurucu ve CEO'su Sam Bankman-Fried CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 8 düşüşle 16 bin 376 dolara indi. Ether de yüzde 9.2 değer kaybetti. John J. Ray III FTX grubunun yeni CEO’su olacak. ABD sermaye piyasası kurulu SEC, müşterilerin varlıklarının kötüye kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Bankman-Fried hakkında soruşturma başlattı.

FTX yaşadığı likidite sorunu sebebiyle kullanıcılarına paralarını çekme imkanı vermiyordu.

Bankman-Fried dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Özür dilerim. En büyük şey bu. Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım. Bunun yanında son zamanlarda daha sık iletişim kurmalıydım. Muhtemel Binance anlaşması sürecinde elim kolum bağlıydı ve pek çok şeyi söylememe izin verilmiyordu. Ancak tabii bu noktaya gelmemizden ben sorumluyum. FTX International'ın şu anda teminat/varlıkları müşteri hesaplarındaki miktardan daha fazladır. Ancak para çekmedeki sorunlardan anlayabileceğiniz gibi ödeme için gereken likidite bunlardan farklıdır" ifadelerini kullandı.

Pazar günü FTX'ten 5 milyar dolarlık para çekimi yapıldığını belirten Bankman-Fried bunun açık ara şu ana kadarki en büyük miktar olduğunu belirtti.

'SORUN YOK' DEMİŞTİ

FTX'in haftasonundan itibaren likidite sıkışıklığı yaşadığına dair dedikodular dolaşmaya başlamıştı. Binance CEO'su CZ bunun üzerine ellerindeki tüm FTX Tokenları (FTT) satmaya karar verdiklerini duyurdu. FTX'e yönelik şüphelerin artmasıyla pek çok kullanıcı hesaplarındaki paraları çekmek için platforma adeta hücum etti. Bu esnada Bankman-Fried kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Ancak önceki gün Binance CEO'su CZ'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Binance FTX'in tamamını satın almak üzere bir niyet mektubu imzaladı. Dün ise Binance yaptıkları inceleme sonucunda durumun yardım edecekleri noktanın ötesinde olduğunu belirterek satın almadan vazgeçti.

KRİPTONUN DAHİ ÇOCUĞUYDU

Böylece ocak ayında aldığı 400 milyon dolarlık yatırımla 32 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan FTX'in değeri sıfırlandı. FTX bugün itibarıyla halen kullanıcılarına birikimlerini ödeyemiyor. Kurduğu platform ve başarılı işlemleriyle 'kriptonun dahi çocuğu' ve 'kriptonun Buffett'ı' olarak anılan Bankman Fried ise bir anda sektörün en sevilmeyen kişisi haline geldi.

Tüm bunlar yaşanırken Bitcoin önceki gün 2 yılın ardından ilk kez 16.000 doların altını gördü. Önceki gün bir noktada Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 15'i aştı. 2 gün içerisinde kripto paraların toplam piyasa değeri 200 milyar dolar eridi. ABD'de enflasyıonun beklentilerden düşük gelmesi Bitcoin'e yüzde 10 değer kazandırdı. Veri öncesinde 16.500 dolar civarında seyreden Bitcoin TSİ 22.45 itibarıyla 17.340 dolardan işlem gördü. Tabii FTX çalkantısı öncesi dünyanın en büyük kripto parası 20.500 dolarlık değere sahipti. Yani Fed'e yönelik beklentiler yükselişe yol açsa da FTX'in açtığı yaralar henüz tam olarak sarılamadı.