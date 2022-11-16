Kripto parada bir iflas daha

Kripto parada bir iflas daha: FTX BlockFi'yi yanında götürdü

Kripto para piyasasında FTX'in iflasıyla başlayan çalkantı hız kesmeden devam ediyor. Kripto para alım-satımı yanında faizli mevduat ve kredi hizmetleri de sunan BlocFi iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD merkezli BlockFi çalışanlarını işten çıkarmak ve yasal iflas başvurusunda bulunmak için gerekli planları hazırladı.

BlockFi geçtiğimiz hafta FTX'te yaşananların ardından platform üzerindeki işlemleri kısıtlamış ve müşterilerin para çekimlerini askıya almıştı.

2017 YILINDA KURULDU

2017 yılında Zac Prince ve Flori Marquez kurulan BlockFi çeşitli geleneksel bankacılık hizmetlerini kripto para alanında sunmayı amaçlıyordu.

Platformda yer alan bilgilere göre son olarak Bitcoin ve Ethereum hesaplarına yıllık yüzde 5.5 faiz ödemesi yapıyordu.

BlockFi sabit coinlere ise yıllık yüzde 11.5 faiz veriyordu. Bu bir anlamda dolar hesabına geleneksel bankaların çok üstünde bir şekilde getiri sağladığı anlamına geliyordu.

FTX TARAFINDAN KURTARILMIŞTI

BlockFi geçen yıl 3 milyar dolarlık değerlemeyle 300 milyon dolarlık yatırım almıştı. Kripto paralarda bu yıl yaşanan düşüş ise firmayı zor durumda bıraktı. Bugün iflas etmiş durumda olan FTX zordaki BlockFi'ye 400 milyon dolar likidite sağlamıştı. Yapılan anlaşma kapsamında FTX'in 240 milyon dolara BlockFi'yi satın alma opsiyonu bulunuyordu.

100 MİLYON DOLARLIK CEZA ÖDEDİ

Söz konusu 400 milyon dolar BlockFi'ye vadeli kredi şeklinde sunulmuştu. Firma bu parayı ihtiyaç halinde kullanacaktı. FTX'in iflasıyla BlockFi de likidite sıkışıklığı yaşadı. BlockFi gerekli lisanları almadan mevduat ve kredi hizmetleri sunduğu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 100 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

1.8 MİLYAR DOLARLIK KREDİ BÜYÜKLÜĞÜ

BlocFi'nin yayımladığı verilere göre 2. çeyrek sonu itibarıyla firmanın toplam kredi büyüklüğü 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bunun 1.5 milyar doları kurumsal müşterilere verilen kredilerden oluşuyordu.

Haziran sonu itibarıyla faizsiz olarak BlockFi cüzdanlarında 500 milyon dolar bulunuyordu. Faiz getirili mevduatların toplamı ise 2.6 milyar dolara ulaşmıştı. BlockFi'nin 650 bin müşterisi bulunuyordu.