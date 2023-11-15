Halka açılıp global rakipleri gibi 150 yıllık dev olmak istiyor

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Ekos Electic halka açılmak için bugün ve yarın (15-16 Kasım) Borsa İstanbul'da talep topluyor. Şirketin yüzde 21'i halka açılacak. Halka arz büyüklüğü 766 milyon lira şirket değeri 3 milyar lira düzeyinde oluşacak. Ekos Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, özellikle gaz izoleli anahtarlama ekipmanlarında Türkiye'de ilkleri başardıklarını ve çok uluslu şirketlerle rekabet halinde olduklarını belirterek, "Çeyrek asırlık bir şirket olarak karşımızdaki rakipler 100-150 yılık devler. Biz de Cumhuriyetimizin de 100'üncü yılında kişilerden bağımsız 100-150 yıllık şirket yaratmayı hedefledik. Bu bağlamda halka arza karar verdik. Yatırımlarımızı yapıyoruz, devam ediyoruz. Halka arzlardaki önceliğimiz kurumsallığımızı bir ileri aşamaya götürüp şirketin şeffaflığını artırmak. "

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KAYNAK ŞİRKETE SERMAYE OLARAK GİRECEK

Tamamı sermaye artışı şeklinde yani arzdan gelecek kaynağın tümünün şirkete sermaye olarak konulduğu yöntemle arz yapacak olan Ekos'un halka arzdan gelecek fonu yine yatırımlarda kullanacağını ifade eden Akbaş, şunları kaydetti: "Şu anda talebe yanıt vermekte zorlanıyoruz. Kapasitemizi de artırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 5-10 yıl elektrik altyapı ekipmanlarına olan ihtiyaç artmaya devam edecek. Seri üretim hatlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Üretimimizi ikiye katlamayı planlıyoruz."

İkinci jenerasyon şirket yöneticisi olduklarını şirketi anne ve babasının 2000 yılında kurulduğunu anlatan Akbaş, üniversiteyi bitirir bitirmez şirketin Cezayir'deki operasyonunda işe başladığını, 3 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünü ve sonrasında satış ve operasyonun ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar uzanan bir yolculuğum olduğunu anlattı.

ŞARJ İSTASYONU LİSANSI ALDI

Elektrik altyapı ekipmanları üreten bir teknoloji şirketi olduklarını anlatan Akbaş, "Ekipmanları hem dağıtım hem iletim şebekesi için kullanıyoruz. Otomasyon sistemleri de ürünleri de üretiyoruz. Bunun hem mühendisliğini hem üretimini yapıyoruz. Bu alanda General Electric'in Türkiye ve Kuzey Afrika'da distribütörlüğünü de yapıyoruz. Anahtar teslim trafo merkezleri ve enerji santralleri de yapıyor. Bir projeyi A'dan Z'ye yapabiliyoruz. Dördüncü faaliyet alınımız Ekos Mobilite şirketi için EPDK'den şarj istasyonu işletmeci lisansı aldık. Balıkesir ve çevre illerde çok güçlü bir ağ kuruyoruz" diye konuştu.

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ENERJİNİN OMURGASI ELEKTRİĞE EVRİLDİ

Şu anda enerjinin omurgasının elektriğe evrildiğinin altını çizen Akbaş, "Cep telefonundan kombiye otomobillere kadar her şey elektrikle çalışmaya başladı. Bu çok ciddi bir elektrik altyapı ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu nedenle sektörümüzün önü çok açık. Yenilenebilir enerji dönüşümü, güneş ve rüzgar santralları hızla yayılıyor. Bu yeni dönüşümün kalbi olan ekipmanları üretiyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisinin depolanması ve dönüşümü de gerçekleşiyor. Elektrik depolama ünitelerimize yönelik projelerimizi yaptık " şeklinde konuştu. Akbaş, önümüzdeki 5-10 yılda sadece elektrikli araçların üretilecek olmasının bile elektrik altyapı ekipmanlarının kullanılmasını artıracağını ve sektörün önünü açacağını kaydetti.

İHRACATI YÜZDE 50'YE ÇIKARACAK

Avrupa'da Portekiz'de bir üretim tesisi ve şirketleri olduğunu, Cezayir, Senegal ve Bangladeş'te ofisleri bulunduğunu ve Türkiye'de ürettikleri ürünleri ihraç ettiklerini ifade eden Akbaş, "Özellikle Avrupa'da ciddi taleple karşılaşıyoruz ve talebi karşılamakta zorlanıyoruz" dedi. Akbaş'ın verdiği bilgilere göre şu anda üretiminin yüzde 25'ini ihraç eden şirket bu rakamı önümüzdeki yıllarda yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyor. Akbaş, trafo merkezleri ve anahtarlama ekipmanlarından oluşan net satışlarının yıldan yıla dolar sazında yüzde 25-30 arttığını vurguladı.

BORÇ 1 YILLIK EBİTTA KADAR

Finansal olarak güçlü olduklarını ifade eden Akbaş, "Şirketimizin yarattığı kar ile yatırımımızı yaptık ve büyüdük. Şu anda bir dağıtım trafosu üretimi yatırımımız var. Bu yıl kendi kaynaklarımız ile başladık bu yatırıma. Tabi uygun krediler ile de yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 2024 ilk çeyreğinde bu fabrika faaliyete başlayacak. Bu yatırım şu anda bilançolara borç olarak yansımış olsa da 2024 itibariyle bu yatırımın dönüşü olacak. Biz aynı zamanda bir büyüme şirketiyiz. Sektör büyürken biz de büyüyoruz, işletme sermayesi ihtiyacımız da oluyor. Borçluluğumuz 1 yıllık Ebittamız kadar" diye konuştu.

Primer GIS (iletim şebekesi gaz yalıtımlı anahtarlama ekipmanı) teknolojisini tasarlayan ve üreten Ekos Electric, Balıkesir OSB'de yer alan toplam 46 bin m2'lik üretim tesislerinde, orta gerilim anahtarlama ürünleri, monoblok transformatör merkezleri, mobil YG transformatör merkezleri, koruma kumanda SCADA panoları ve kompakt enerji merkezleri üretiyor. Tasarımdan üretime bütünsel çözüm ve hizmetler sunan Ekos Electric, yenilenebilir enerji, pil ile depolama sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonlarının üretimi ve ağ bağlantısı çözümleriyle de enerjinin elektriğe dönüşümüne, sürdürülebilirliğe ve verimliliğe katkı sağlıyor.