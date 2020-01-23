Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? soruları, çipli ehliyet almak için müracaat edecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ehliyet yenileme işlemi, 2 yıl önce başlatılan çipli kimlik kartlarına geçiş kapsamında yapılıyor. Çipli sisteme tamamen geçildiğinde ise eski ehliyet, kimlik ve pasaportlar kullanılamayacak. Peki ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme ile ilgili bilinmesi gereken her şey haberimizde.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ DEĞİŞTİ! SON TARİH NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." denildi.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

EHLİYET YENİLEME YA DA YENİ EHLİYET ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULMALI?

Sürücü belgesi almak için artık randevu almak zorunda değilsiniz fakat bu durumda çok erken bir saatte gitmeniz gerekiyor. Çünkü randevu alan vatandaşlara öncelik tanınmakta ve aradaki boş saatlerde randevusuz gelen vatandaşlara sıra verilmektedir. Randevusuz başvurmanız halinde işlem yapamadan geri dönme riskinizin olduğunu da sakın unutmayınız ve randevu almadan başvurunuzu yapmamanızı öneririz.

Ancak sürücü belgesi alacak ya da yenileyecek olan vatandaşlar randevu işlemlerini iki yöntem ile kolayca yapabiliyorlar. Ehliyet yenilemek için randevu alma işlemlerinizi ister internet üzerinden, isterseniz de, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden alabilirsiniz. Yeni ehliyet almak isteyenler online olarak aşağıda belirttiğimiz linkten Nüfus Müdürlüğü'nün randevu sistemine giriş yapabilirler ve randevularını alabilirler. Eskiden sadece karakollardan alınan Ehliyetler artık Nüfus Müdürlüklerinden de alınabiliyor.

EHLİYET ALMAK İÇİN RANDEVU SAYFASI, TIKLAYINIZ

Yukarıda ki sayfayı ziyaret ediniz. Nüfus Genel Müdürlüğünün Resmi sayfasıdır.

Bu linke girdikten sonra anasayfadan Sürücü Belgesi Randevu al sekmesine tıklayın ve sonra çıkan bilgi notunu okuyup anladığınızı onaylamanız gereklidir. Ardından çıkan bilgi formunu dikkatli bir şekilde okuyup doldurmanız gereklidir.

Daha sonraki sayfada il ve ilçe seçimi gelecektir.

En çok dikkat etmeniz gereken yer burası. Ailenizde başka bir kişi içinde randevu alabilirsiniz. Almak istediğiniz kişi için (+) EKLE seçeneğine tıklayınız.