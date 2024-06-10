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        Haberler Magazin Ediz Hun, Atatürk ile annesinin fotoğrafının hikâyesini ilk kez anlattı - Magazin haberleri

        Ediz Hun, Atatürk ile annesinin fotoğrafının hikâyesini ilk kez anlattı

        Ediz Hun, Atatürk ile annesi Neşvet Hun'un yer aldığı fotoğrafın hikâyesini yıllar sonra anlattı

        Giriş: 10.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:28
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        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
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        Ediz Hun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali'nde söyleşiye katıldı.

        Samsun Müzesi'ndeki söyleşide Ediz Hun, kendisi için 'Kutsal fotoğraf' olduğunu dile getirdiği bir fotoğrafı ilk kez paylaştı. Söz konusu fotoğrafta, Atatürk ile Ediz Hun'un annesi Neşvet Hun yer alıyor.

        Ediz Hun, o fotoğrafın hikâyesini şöyle anlattı;

        "Hayatı ciddiye alırım"
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        #Atatürk
        #Ediz Hun
        #Neşvet Hun

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