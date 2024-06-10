Ediz Hun, Atatürk ile annesinin fotoğrafının hikâyesini ilk kez anlattı - Magazin haberleri

Ediz Hun, Atatürk ile annesinin fotoğrafının hikâyesini ilk kez anlattı - Magazin haberleri

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Ediz Hun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali'nde söyleşiye katıldı.

Samsun Müzesi'ndeki söyleşide Ediz Hun, kendisi için 'Kutsal fotoğraf' olduğunu dile getirdiği bir fotoğrafı ilk kez paylaştı. Söz konusu fotoğrafta, Atatürk ile Ediz Hun'un annesi Neşvet Hun yer alıyor.

Ediz Hun, o fotoğrafın hikâyesini şöyle anlattı; "Hayatı ciddiye alırım" Haberi Görüntüle