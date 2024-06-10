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        Haberler Magazin Ediz Hun: Hayatı ciddiye alırım - Magazin haberleri

        Ediz Hun: Hayatı ciddiye alırım

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağındaki söyleşilerden birinde Yeşilçam'ın ünlü ismi Ediz Hun sanatseverlerle buluştu. Hun, söyleşiye katılanlara şöyle bir tavsiyede bulundu; "Hayatı ciddiye alın"

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:24
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          Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali, 16 Haziran'a kadar sürecek. 30'dan fazla noktada konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun birbirinden renkli 600'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan festival kapsamında Ediz Hun, hayranlarıyla bir araya geldi.

        • 3

          "BAŞARILI OLMAK İSTİYORSANIZ ÇOK ÇALIŞMALSINIZ"

          Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Ediz Hun söyleşisi Samsunlular'dan yoğun ilgi gördü. Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'un anılarını anlattığı nostaljik söyleşisi izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Salona girişte izleyicilerin ayakta alkışlarla karşıladığı Hun, yarışmaya katılıp kazanarak sinema sektörüne girdiğini ve 140'a yakın film çektiğini söyledi. 35 yaşında Norveç'te tekrar üniversiteye başladığını söyleyen Ediz Hun, üniversiteyi ikincilikle bitirerek idealini gerçekleştirdiğini belirtti. Hayat bir satranç oyunu diyen Ediz Hun; "Hayatı ciddiye alırım. Karşımdaki hayat takımını en iyi şekilde kontrol altında tutmasını çok iyi bilirim, dikkatli yaşarım. Bu beden bu ruhla bahşedilmiş bir hayat, bu vücut bu ruh size bir ödül, iyi kullanın, hayatı ciddiye alın. Eğer hayatta başarılı olmak istiyorsanız çok çalışmalısınız. Başarı çalışmayla olur o zaman kimse sizi bırakmaz" şeklinde konuştu.

        • 4

          "Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı şehirdeyiz" diyen Akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli, Ediz Hun'un annesinin Atatürk ile beraber çekilmiş fotoğrafını ekranda göstererek Ediz Hun'a duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda Geleceğe Miras söyleşisi, Tütün İskelesi Özü Sözü Emeğiyle Yaşayan Miras Ustaları ile söyleşisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 'Ömer Başdoğan ve Mehmet Akif Ersoy' söyleşisi gerçekleşti.

        • 5

          ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI DOLU 

          Samsun Müzesi; uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un 'Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları' sergisine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ise Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El-Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen 'Hanzala' sergisine ev sahipliği yapıyor. Samsun Müzesi'nde ayrıca 'Besmele-i Şerif Hat Sergisi', 'Karakalem Sergisi', '1919 Samsun' sergileri ziyaretçileriyle buluşuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 'Azerbaycan'dan Kareler ve Festivaller' ve 'Kentler ve Güzellikler Fotoğraf Sergisi-4 Düzce - Giresun - Ordu-Samsun - Trabzon' sergileri, Samsun Kent Müzesi'nde ise 'Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar' sergisi sergileniyor. Samsun Çok Amaçlı Salon'da dijital sanatın yenilikçi yönlerini ve çeşitliliğini vurgulayan 'Eskizden Piksele 'Anatolia Edition' dijital sanat sergisi farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirerek, sanatın geniş kapsamını ve çeşitliliğini sanatseverlere sunuyor.

          Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri'sinde 'Anadolu ve Zümrüd'ü Anka (Deri Rölyef Sergisi)', Tütün İskelesi'nde 'Sanatın En Kırılgan Hali', Panaroma Samsun Dijital Gösterim Merkezi'nde 'Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde Yüz', İlk Adım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde 'Geleneksel Sanatlar Işığında Samsun (Tezhip, Hat, Minyatür, Ebru)' sergileri ziyaretçileriyle buluşuyor. Ayrıca, festivale özel olarak üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı, 'Atatürk Kültür Yolunda' adlı eser, yapay zekâ algoritması kullanılarak Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerle buluşuyor. Eserde, festival rotasındaki 16 şehrin ikonik mimari yapıları, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin önemli birer sembolü olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zekâ destekli dijital sanatla yeniden hayat buluyor.

        • 6

          KONSERLERLE DOLU FESTİVAL

          Saathane Meydanı'nda gerçekleşen Senai Demirci, Alper Kış konseri ve Samsun Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde gerçekleşen 'Kızılırmak'tan Dicle'ye' konseri Samsunlulara müzik dolu saatler yaşattı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenen Yüzyıllık Destan 'Savaş' tiyatro oyunu da izleyicileriyle buluştu.

        • 7

          ATÖLYE ÇALIŞMALARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

          Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen atölye çalışmaları da meraklıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de 'Aslıhan Turna ile Açık Alevde Cam Şekillendirme', Tütün İskelesi'nde 'Bir İlmek de Sen At (Kilim Dokuma Atölyesi)' ve 'Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri ve Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye etkinlikleri, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde Mozaiklerle Atatürk atölye çalışmasının yanı sıra seramik, tahta baskı - ebru - çiçek tanzim atölye çalışmaları gerçekleşti.

        • 8

          ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

          Doğupark'ta kurulan çocuk Köyü gün boyunca birbirinden renkli aktivitelere, atölye çalışmalarına, sahne gösterilerine, tiyatrolara ev sahipliği yaptı. Birçok etkinliğin yer aldığı Doğupark Çocuk Köyü'nde; Ferdi Kaynar ile Drama Atölyesi, Tavşan Kalemlik Atölyesi, Çim Adam Yapım Atölyesi, 3D Ahşap Maket Atölyesi çalışmalarında meraklı minikler farklı deneyimlerle eğlenirken öğrendiler. Özgür Özgülgün ile Çocuklara Masallar' etkinliğinin yanı sıra Teleskoplar ile Gökyüzünün Keşfi, Planetaryum: Uzayın Keşfi, Gökyüzü Gözlem Sergisi, Gökyüzü Gözlem Bilgi Yarışması'nın yanı sıra Gezici Kütüphane Çocuk Şenliği de çocuklarla buluştu. Festivalin ikinci gününde sahnelenen Kukuli Çocuk Tiyatrosu miniklere eğlenceli zamanlar yaşattı.

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