Hatay'ın Defne ilçesindeki evi depremde yıkılan Mehmet Topaloğlu, 4 çocuğu, eşi ve depremde vefat eden dayısının eşi ile Edirne'de bir otelde kalıyor. Topaloğlu, AA muhabirine, kendisinin deprem anında işte olduğunu ve yıkılan evinin enkazında kalan eşi ve çocuğunu komşularının çıkardığını söyledi.

"SAĞ OLSUNLAR BİZE YARDIMCI OLDULAR"

Depremin ardından Edirne'ye gelmeyi tercih ettiklerini belirten Topaloğlu, "Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Evlerini, otellerini açtılar. Burada konaklıyoruz ama aklımız hep Hatay'da. Maalesef tanıdıklarımızdan yaralananlar ve cenazeler var. Biz kendi cenazelerimizi enkazdan çıkartıp, defnettikten sonra geldik buraya" dedi.

"EVİMİ DÜŞÜNECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Topaloğlu, depremin çok büyük alanı kapsadığını ve devletin herkese el uzattığını dile getirdi. Çok üzgün olduklarını ifade eden Topaloğlu, "Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Evimi düşünecek durumda değilim. Canımızı kurtardık, evimiz, malımız mülkümüz kalmadı. Onlar sıkıntı değil bir şekilde yardımlaşarak, çalışarak yerine getirebiliriz" diye konuştu.