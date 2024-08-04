Edirne'de uyuşturucu tarlası
Edirne'de bir tarlada 120 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken tarla sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Giriş: 04.08.2024 - 12:13 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:13
Edirne'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçedeki denetimlerinde M.İ'ye ait tarlada 120 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.
Kenevirler imha edildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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