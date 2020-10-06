Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgını, gelenekleri de etkiledi. Bu dönemde, kısıtlanan düğünler ve ziyaretler, evlenen çiftler ile yeni doğan bebeklerin takı merasimden mahrum kalmalarına yol açtı.

Bu kapsamda hayata geçen yerli girişim Takı Kolay, düğünlere ve yeni doğan bebeklere online takı yollama hizmeti sunuyor.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi girişimlerinden Takı Kolay'ın kurucusu Özgür Sallancı, "Pandemi öncesinde vakti olmayan davetlilerin gidemedikleri düğünlere takılarını göndermeyi hedefliyorduk, fakat pandemi ile birlikte hedefimizi çiftlerin takı alamama problemini çözmek olarak güncelledik" dedi.

SİSTEMİ KENDİ BEBEĞİNDE TEST ETTİ

Sistemi ilk yeni doğan bebeği ile test ettiğini bildiren Sallancı, "Pandemi nedeniyle ziyaretçi kabul etmiyorduk. Görüşemediğimiz sevdiklerimiz bebeğimiz Teoman’la kucaklaşmayı ileri bir tarihe ertelemiş olmalarına rağmen, takılarını online olarak gönderebildiler" diye konuştu.

Takı Kolay'ın çalışma şekli ile bilgi veren Sallancı, online takı toplamak için çiftlerin dijital davetiye oluşturduklarını ve davetiyenin linkini veya QR kodunu iletmelerinin yeterli olduğunu söyledi. Sallancı, "Davetiye sayfasında lokasyon, tarih gibi bilgilere ulaşabilen davetliler kredi kartı ile takılarını ve tebrik notlarını çiftlere iletebiliyorlar. Anında bilgilendirilen çiftimiz, evlilik cüzdanı veya doğum belgesini sisteme yükleyerek takılarını teslim alıyorlar" şeklinde konuştu.

Altın üreticilerinden biriyle anlaştıklarının da bilgisini veren Sallancı, "Alınan takının bilgisi anlık olarak rafineriye iletiliyor. Çiftin evraklarını yüklemesiyle birlikte takıları sigortalı şekilde çifte teslim ediyoruz. Geleneksel altın takıları ile başladığımız sisteme çocuk bezi, balayı, beyaz eşya ve hediye çeki gibi farklı alternatifler ekleyerek yeni nesil takılarla çiftlere destek olmak istiyoruz" dedi.