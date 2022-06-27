DOLAR HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Dolarda cuma günü yaşanan hareket hareket BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni düzenlemesinin açıklanmasıyla benzer saatlerde başladı. BDDK, ticari TL cinsi kredi kullanılabilmesi için şirketlerin döviz varlıklarını 15 milyon TL'nin üzerine çıkarmama şartı getirdi.

Halihazırda nakdi döviz varlığı 15 milyon TL üzeri olan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

BDDK'nın bu kararı bir sıkılaşma adımı olarak kabul edildi. Analistler bunun yanında cuma kapanış sonrası olağandışı yükseklikte işlem hacimleri görüldüğünü ve bunun bir sermaye girişine işaret edebileceğini belirtti.

BDKK KARARININ PERDE ARKASI