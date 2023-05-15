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Dolar/TL, 19,67 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 19,6650 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 15.05.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 19,67 seviyesinden işlem görüyor
AA

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,5783'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasın ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 19,6650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 21,3890'dan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 24,5500'ten satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 102,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0870'ten alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD'de devam eden borç limiti krizinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin soru işaretlerinin de fiyatlamalara dahil olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü sözle yönlendirmeleri başta olmak üzere hafta boyunca Fed yetkililerin yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde henüz resmi sonuç ortaya çıkmazken, oy sayımı devam ediyor.

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