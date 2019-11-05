05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akaryakıt fiyatları, yurt içinde dolar kurundaki hareketlilik ve jeopolitik risk ve gelişmelerin etkisiyle sıkça yukarı ve aşağı yönlü hareket ediyor.
Jeopolitik riskler, uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatlarını çoğu zaman yukarı doğru itiyor.
Son günlerde dolar kuru, belirgin bir düşüş kaydetti. 5 TL 82 kuruştan 5 TL 69 kuruşa kadar geriledi. Ancak, düşük kur akaryakıta indirim olarak yansımadı. Vatandaşlar, “Kur artışı hızla pompa fiyatlarına yansıyor. Kur düşerken aynı hızla pompa fiyatları etkilenmiyor. Neden?” sorusunu soruyor.
İŞTE YANITI
Akaryakıt pompa fiyatlarını, Ankara’da enerji yönetimi çok yakından takip ediyor. Bir formül söz konusu. Güncel veriler, bu formüle uygulanıyor ve pompa fiyatları belirleniyor.
Peki, kurdaki gerileme neden pompa fiyatlarına indirim olarak yansımadı? Uzmanlara sorduk. Uzmanlar, dolar kurunun 5 TL 69 kuruşa kadar gerilediğini belirterek, “Evet, bir indirim ihtimali oluştu. Aynı günlerde, gerek motorinin gerekse de benzinin uluslar arası fiyatları hızla artış kaydetti. Uluslar arası piyasalarda motorinin ton fiyatı 589 dolardan 602 dolara, benzin 574 dolardan 616 dolara kadar yükseldi. Bu artış, dolar kurundan kaynaklanan indirimi bir anda ortadan kaldırdı” dedi.
Uzmanlar, bu hafta olağanüstü bir gelişme olmaması durumunda benzin ve motorin pompa fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.
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