Dolarda yeni tarihi zirve

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Dün Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından dolar/TL 28.82'den 28.76'ya gerilemişti. Ancak bu gerileme kalıcı olmadı.

Dolar dün kapanışa doğru yeniden 28.80 liranın üzerine çıkarken bugün de yükselişini sürdürdü.

Sabaha karşı sığ piyasada dolar/TL 28.91'in üzerini gördü ve tarihi zirvesine ulaştı. Piyasa açılışıyla beraber ise 28.87-28.88 aralığında dengelendi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) dün 250 baz puanlık beklentiye karşın 500 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 40'a çekti. PPK karar metninde parasal sıkılaşmanın sonuna yaklaşıldığı mesajı verildi. Açıklamada "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

TL SON DÖNEMDE NEGATİF AYRIŞTI

Bugünkü rekorla beraber son 1 ayda dolar/TL yüzde 2.6 yükselmiş oldu. Söz konusu dönemde Fed'in sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiğine ve artık 'daha az şahin' bir duruş sergileyeceğine yönelik beklentinin güçlenmesiyle dolarda küresel olarak düşüş yaşandı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi son 1 ayda yüzde 2.7 geriledi. TL bu süreçte gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı.

Kur 2023 genelinde ise yüzde 54'ün üzerinde yükseldi.