SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - Para Haberleri

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - Para Haberleri

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. PPK, politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık artırımla yüzde 40'a çekti.

Piyasa beklentisi 250 baz puanlık bir artırım gelmesi yönündeydi.

PPK, haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz, eylül ve ekim toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. PPK bugünkü kararla beraber son 6 toplantıda 3150 baz puanlık artırımına gitmiş oldu.

PPK karar metninde ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtildi. Yurt içi talebin mevcut seviyesinin, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu vurgulandı.

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Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir."

"SIKILAŞTIRMA ADIMLARI KISA BİR ZAMAN DİLİMİNDE TAMAMLANACAK"

Karar metninde bunun yanında kurulun, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği belirtilerek "Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"2024'Ü DEZENFLASYON DÖNEMİ OLARAK TANIMLIYORUZ"

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bundan 1 ay önce yaptığı sunumda parasal sıkılaştırma mesajları vermişti.

Erkan, sunumunda enflasyonu düşürmeye yönelik politikaların mesajını vererek, "Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu’ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız. Politika faizinde gerçekleştirdiğimiz kademeli ve kararlı artışların yanı sıra makro ihtiyati çerçevede attığımız sadeleşme adımlarının da katkısıyla piyasa mekanizmasının yeniden tesisi sağlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

"Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor" Haberi Görüntüle

TL'ye geçişin başladığını da vurgulayan TCMB Başkanı Erkan, "Kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM’den ve döviz mevduattan TL’ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL’ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir. Para politikası tepkimizi, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak, veriye ve etki analizlerine dayanarak veriyoruz. Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz" mesajını paylaşmıştı.

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