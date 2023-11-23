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Merakla beklenen faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizinde beklentilerin üzerinde bir şekilde 500 baz puanlık artırıma gitti. Faiz kararının açıklandığı dakikalarda, bankadan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile ilgili de bir açıklama geldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, "Üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilmektedir. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenmektedir.

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Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır" denildi.

Açıklamada, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Aralık ayı için referans oranın da, 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edileceği kaydedildi.

Bugüne kadar faiz artırım kararlarının ardından kredi kartı azami faiz oranları da artırılıyordu.

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