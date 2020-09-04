Dolarda dün hareketli bir gün yaşandı. Güne 7.38'den başlayan dolar/TL enflasyon verisinin ardından yükselişe geçti ve 7.45'i aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Dolar yeni güne de 7.44 civarında başladı. Euro sabah saatlerinde 8.82, sterlin ise 9.88 liradan işlem görüyor.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Koronavirüs salgınının yayılma hızı ise endişeyle takip edilmeye devam ediyor. Yeni vaka sayısının artması yeni kısıtlama ve önlemlerin alınma ihtimalini güçlendiriyor