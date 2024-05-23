Son dakika: Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

Son dakika: Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

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Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten çıkarıldı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T. C.'nin seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C., annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI Başsavcılık, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Bu talep kabul edilerek yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İYİ PARTLİ ZORLU'DAN AÇIKLAMA İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayla ilgili Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkındaki başvurusu neticesinde, haklarında 'Kırmızı Bülten' çıkarıldığının tarafına bildirildiğini açıkladı. İYİ Partili Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı da derinden etkileyen ve bir ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda şahıslar yurt dışına kaçmıştı. 'Kırmızı Bülten' çıkarılıp çıkarılmadığı henüz kamuoyuna açıklanmamıştı. Anne Pervin Aci'yi ziyaretimde kendisi bu hususun takipçisi olmamı benden rica etmişti. Başvurum neticesinde olayın hemen ardından yurt dışına kaçan şahıslar hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarıldığı ve ilgili ülkedeki makamlarla iade konusunda iletişime geçildiği bilgisi tarafıma verilmiştir. Hukuki sürecin ivedilikle tamamlanmasını diliyorum" dedi.