Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

        Son dakika haberi Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

        Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten çıkarıldı.

        Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T. C.'nin seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C., annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

        KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

        Başsavcılık, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Bu talep kabul edilerek yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

        İYİ PARTLİ ZORLU'DAN AÇIKLAMA

        İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayla ilgili Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkındaki başvurusu neticesinde, haklarında 'Kırmızı Bülten' çıkarıldığının tarafına bildirildiğini açıkladı.

        İYİ Partili Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı da derinden etkileyen ve bir ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda şahıslar yurt dışına kaçmıştı. 'Kırmızı Bülten' çıkarılıp çıkarılmadığı henüz kamuoyuna açıklanmamıştı. Anne Pervin Aci'yi ziyaretimde kendisi bu hususun takipçisi olmamı benden rica etmişti. Başvurum neticesinde olayın hemen ardından yurt dışına kaçan şahıslar hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarıldığı ve ilgili ülkedeki makamlarla iade konusunda iletişime geçildiği bilgisi tarafıma verilmiştir. Hukuki sürecin ivedilikle tamamlanmasını diliyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Başkent için kritik uyarı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Habertürk Anasayfa