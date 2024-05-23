Halka açılan 67 şirketin yarısının getirisi enflasyonun altında kaldı

Son yıllarda oldukça popüler olan ve Türkiye'nin önemli şirketlerinin sermaye piyasaları ile buluşmasını sağlayan halka arz gelirlerinde son dönemlerde düşüşler görünüyor. 2023'ün son dönemlerinden itibaren halka açılan şirketlerin getirilerinde öncekilere nazaran önemli kan kaybı olduğu görülüyor. Son 2 yılda halka açılan 67 şirketten 26'sında kazanç yüzde 100'ün üstünde olurken 2023'ten bu yana halka açılan şirkteler içinde yatırımcısının yüzünü en fazla güldüren yüzde 742'lik getiri ile Astor Enerji oldu. İkinci yüzde 478 ile Tapdi Oksijen, yüzde 432 getiri ile Katılımevim üçüncü sırayı aldı. Bu üç şirketin ilk ikisinin halka arz tarihi 2023'ün ilk ayı yani ocak.

2023'te halka arz olup yatırımcısına çok kazandıranlar içinde şubat ayında halka açılan Bülbüloğlu Vinç, martta halka açılan Akfen Yenilenebilir Enerji ve nisan 2023'te borsaya gelen CVK Maden, Grainturk Tarım ve Europower dikkat çekiyor. Ayrıca 2023'ün son aylarında işlem görmeye başlamasına rağmen yatırımcıya yüzde 300'ün üzerinde getiri sağlayan Reader Teknoloji, Tarkim Bitki ile yüzde 216 kazandıran Ekos Teknoloji arzdan hisse alanları sevindirdi. 2024'te borsaya gelenlerden ise Alves Kablo, Pasifik Donanım Odine Teknoloji'nin yüzde 100'ün üzerindeki getirisi yatırımcının yüzünü güldürdü.

33 ŞİRKETİN GETİRİSİ ENFLASYONUN ALTINDA

Ancak başka bir açıdan baktığımızda ise son 2 yılda halka açılan 67 şirketin (her ne kadar bir çoğunun işlem görme süresi 1 yıldan az olsa da) yarısının getirisinin yüzde 69.8 olan enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. 3'u 2023'te 2'si ise bu yıl borsaya gelen 5 şirket yatırımcısına zarar ettirdi. Avrupakent, Rönesans, Koton, Bien Yapı, Çetes Elektrik yatırımcısına kaybettirdi. Bu 5 şirketten 3'ü 2023'te halka açıldı. 2 yıllık süreçte getirisi yüzde 50'nin altına kalan 19 şirket oldu.

EBEBEK YATIRIMCIYI UYUTTU

2023'te halka açılan şirketlerin getiri açısından daha tatmin edici olduğu görülürken yine geçen yılın son aylarında yatırımcı ile buluşan Avrupakent, Çetes, Ebebek, Sur Tatil, Batı Ege, MHR Gayrimenkul, Tab Gıda, Borlease ve Arda Gayrimenkul gibi şirketlerin bir çoğunun getirisi yüzde 30'un altında olurken 3'ü de halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Halka arzı sırasında müşterilerin mağazaya gidip çalışanlardan hesap sormasıyla gündeme gelen Ebebek'te kazanç aradan 9 ay geçmesine rağmen yerinde saydı ve yüzde 2'de kaldı.