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ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu ağustos ayına dair verileri açıkladı. Buna göre temmuz ayında yüzde 10.2 olan işsizlik oranı ağustosta yüzde 8.4'e geriledi.

Böylece koronavirüs salgını başladığından bu yana ülkede işsizlik ilk kez tek haneye geriledi. İşsizlikteki düşüş beklentilerin de çok üzerinde yaşandı. Reuters anketinde ekonomistler oranın yüzde 9.8 gelmesini beklediğini bildirmişti.

Ağustos ayında ABD ekonomisi 1.4 milyon iş yarattı. Bu olumlu gelişmeye rağmen işsizlik oranı halen pandemi öncesinin çok üzerinde seyrediyor.

Koronavirüs salgınından önce işsizlik oranı şubat ayında yüzde 3.5 ile son 50 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.