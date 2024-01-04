Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na 'seçimi kaybediyoruz' mektubu

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Politico'nun haberine göre Biden'ın kampanya ekibinde çalışanlar, anonim olarak imzalayıp Medium'da yayınladıkları mektupta "Personeliniz olarak, şiddetin durdurulması yönünde kamuya açık çağrıda bulunmanızın hem ahlaki hem de seçimsel bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. 8 bin 200'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla Filistinlinin ölümünde suç ortaklığı hiçbir şekilde haklı gösterilemez" dedi.

"İSRAİL'E KOŞULSUZ YARDIM SON BULMALI" Çalışanlar ayrıca Biden'a İsrail'e koşulsuz askeri yardımın sonlandırılması çağrısında bulundu ve rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere bölgede gerilimin azaltılması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti. REKLAM

"DESTEK YÖN DEĞİŞTİRİYOR" Mektup yalnızca Demokrat Parti değil, Biden'ın ekibinde de olaylara dair yaşanan iç çatlakların son örneği olarak görülüyor. Kasım ayında, 40 devlet kurumundan 500 siyasi ve personel isimsiz olarak mektup imzalarken, bir başka mektupta Biden'ın 2020 başkanlık kampanyasındaki 500'den fazla kişinin adı yer alıyordu. Tepki alma endişesi nedeniyle isimlerinin gizli tutulmasını isteyen çalışanlar, mektuplarını ahlaki sorumluluk duygusuyla düzenlemeye motive olduklarını söyledi. Çalışanlar, desteğin toplumda da yön değiştirdiğini ve bunun seçimleri riske attığını da ifade etti.

ABD'LİLERİN YÜZDE 61'İ ONAYLAMIYOR CBS News/YouGov'un Aralık ayında yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 61'i Biden'ın İsrail-Hamas olaylarına yaklaşımını onaylamıyor. Durumu anlatan ve ismini açıklamayan bir personel, "Seçmenlerin başkanı desteklemesini sağlamaya çalışırken, geri dönüşü olmayan bir noktaya ilerliyoruz. Bu çatışmayı ele alış biçimi karşısında bu kadar hayal kırıklığına uğramışken, ona oy vermek giderek zorlaşıyor" dedi.

KİTLELER HALİNDE İŞTEN AYRILIYORLAR Mektupta çalışanlar, seçim kampanyasında yer alan gönüllülerin 'kitleler halinde işten ayrıldığını' gördüklerini de belirterek "Sadece Donald Trump'ın alternatifi olmak yeterli değil. Kampanya, yeniden seçilmeniz için mücadele ederken her gün üzerimize yüklenen duyguyu değiştirmeli. Bunu yapmanın tek yolu ateşkes çağrısı yapmaktır" ifadelerini kullandı. Biden'ın bir kampanya yetkilisi, mektup hakkında yorum yapamayacaklarını söylerken "Başkan Biden'ın tutumuna gelince, kendisi net: İsrail'in 7 Ekim terör saldırısından sonra halkını savunma hakkı ve yükümlülüğü olduğunu düşünüyor. Ayrıca her toplumun güvenini kazanmanın önemini biliyor, bu nedenle Amerika'daki Yahudi, Müslüman ve Filistinli toplulukların liderleriyle yakın ve gururla çalışıyor" açıklamasını yaptı. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.