Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na 'seçimi kaybediyoruz' mektubu

        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na 'seçimi kaybediyoruz' mektubu

        ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya ekibinden bir grup, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmada takındığı tavır konusunda Biden'a uyarı mektubu yazdı. Mektupta "Seçmenlerin başkanı desteklemesini sağlamaya çalışırken, geri dönüşü olmayan bir noktaya ilerliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 17:39 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Politico'nun haberine göre Biden'ın kampanya ekibinde çalışanlar, anonim olarak imzalayıp Medium'da yayınladıkları mektupta "Personeliniz olarak, şiddetin durdurulması yönünde kamuya açık çağrıda bulunmanızın hem ahlaki hem de seçimsel bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. 8 bin 200'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla Filistinlinin ölümünde suç ortaklığı hiçbir şekilde haklı gösterilemez" dedi.

        "İSRAİL'E KOŞULSUZ YARDIM SON BULMALI"

        Çalışanlar ayrıca Biden'a İsrail'e koşulsuz askeri yardımın sonlandırılması çağrısında bulundu ve rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere bölgede gerilimin azaltılması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

        REKLAM

        "DESTEK YÖN DEĞİŞTİRİYOR"

        Mektup yalnızca Demokrat Parti değil, Biden'ın ekibinde de olaylara dair yaşanan iç çatlakların son örneği olarak görülüyor. Kasım ayında, 40 devlet kurumundan 500 siyasi ve personel isimsiz olarak mektup imzalarken, bir başka mektupta Biden'ın 2020 başkanlık kampanyasındaki 500'den fazla kişinin adı yer alıyordu.

        Tepki alma endişesi nedeniyle isimlerinin gizli tutulmasını isteyen çalışanlar, mektuplarını ahlaki sorumluluk duygusuyla düzenlemeye motive olduklarını söyledi. Çalışanlar, desteğin toplumda da yön değiştirdiğini ve bunun seçimleri riske attığını da ifade etti.

        ABD'LİLERİN YÜZDE 61'İ ONAYLAMIYOR

        CBS News/YouGov'un Aralık ayında yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 61'i Biden'ın İsrail-Hamas olaylarına yaklaşımını onaylamıyor.

        Durumu anlatan ve ismini açıklamayan bir personel, "Seçmenlerin başkanı desteklemesini sağlamaya çalışırken, geri dönüşü olmayan bir noktaya ilerliyoruz. Bu çatışmayı ele alış biçimi karşısında bu kadar hayal kırıklığına uğramışken, ona oy vermek giderek zorlaşıyor" dedi.

        KİTLELER HALİNDE İŞTEN AYRILIYORLAR

        Mektupta çalışanlar, seçim kampanyasında yer alan gönüllülerin 'kitleler halinde işten ayrıldığını' gördüklerini de belirterek "Sadece Donald Trump'ın alternatifi olmak yeterli değil. Kampanya, yeniden seçilmeniz için mücadele ederken her gün üzerimize yüklenen duyguyu değiştirmeli. Bunu yapmanın tek yolu ateşkes çağrısı yapmaktır" ifadelerini kullandı.

        Biden'ın bir kampanya yetkilisi, mektup hakkında yorum yapamayacaklarını söylerken "Başkan Biden'ın tutumuna gelince, kendisi net: İsrail'in 7 Ekim terör saldırısından sonra halkını savunma hakkı ve yükümlülüğü olduğunu düşünüyor. Ayrıca her toplumun güvenini kazanmanın önemini biliyor, bu nedenle Amerika'daki Yahudi, Müslüman ve Filistinli toplulukların liderleriyle yakın ve gururla çalışıyor" açıklamasını yaptı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #israil
        #joe biden
        #dünya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Habertürk Anasayfa