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        Haberler Dünya İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'nin bazı bölgelerinde "savaşın 3. aşamasına" geçti

        İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'nin bazı bölgelerinde "savaşın 3. aşamasına" geçti

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail ordusu Gazze'nin bazı bölgelerinde savaşın 3. aşamasına geçildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:56
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        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
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        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "savaşın üçüncü aşamasına" geçtiği bildirildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'da konuya ilişkin habere yer verildi.

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde daha küçük güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiği ifade edildi.

        KAN haberinde Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac ve Et-Tuffah bölgelerindeki yoğun askeri faaliyetlerin önümüzdeki hafta başına kadar sona ereceği yönündeki görüşünü aktardı.

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        İsrail ordu radyosu, son birkaç gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerinin azaldığına işaret etmişti.

        İsrail medyasında yer alan haberlere göre, üçüncü aşama, yoğundan sınırlı bombardımana geçilmesini, Gazze Şeridi içerisindeki birliklerin çoğunun sınıra çekilmesini gerektiriyor.

        İsrail ordusu resmi olarak üçüncü aşamaya geçildiğine ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan İsrail güçlerinin azalması da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine bakıldığında söz konusu aşamanın başladığı ifade ediliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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