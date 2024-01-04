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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme komisyonu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "İBB adayını pazar günü duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir ve yerel yönetim seçimlerindeki partimizin kazanma azminin simgesi olacak" dedi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.

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