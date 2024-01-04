Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk maçına çıktı: İtalyanca röportaj verdi!

"Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık ve gelişeceğiz. Bir süredir buradayım ama oyuncularım iyi oynadı. Çok az birlikte çalıştık ama önemli bir 3 puan aldık. Panathinaikos taraftarları bu akşam mutlu olmalı. Biz de güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var ama şunu fark ettim birbirlerine çok yakınlar. 14 yıldır şampiyonluk kazanamadığımızın farkındalar ve çok çalışmaları gerektiğini biliyorlar. Çalışıyorlar ve ben de mutluyum."