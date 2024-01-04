AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
AKOM, İstanbul'un, 8 Ocak pazartesiden itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini, sıcaklıkların 5-8 derece düşeceğini ve karla karışık yağmur ve kar beklendiği bilgisini paylaştı
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunda, 8 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Sibirya bölgesinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının 5-8 derece birden azalması, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini açıkladı.
SICAKLIK 1-3 DERECELERDE OLACAK
İstanbul'da, hava sıcaklıklarının 8 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, 9-15 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derecenin altında seyredeceği bilgisi paylaşıldı.