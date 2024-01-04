GOL BİR TÜRLÜ GELMEDİ

Karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada Carlo Ancelotti, Arda Güler için "Verebilirsem, ona süre vereceğim. Eğer veremezsem de bu bir sonraki maçta olacak" ifadelerini kullanmıştı.