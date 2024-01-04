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        Haberler Ekonomi Otomobil Togg'un 2024 yol haritası açıklandı - Otomobil Haberleri

        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı

        2023'te 19 bin 583 kullanıcısını T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan Togg, 2024 yılı için sipariş takvimini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. 6-10 Ocak tarihleri arası 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyon güncelleme dönemi olacak. 15-19 Ocak tarihleri arasında 2023 yılı nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş önceliği verilecek. 20 Ocak 2024 itibarıyla da sipariş ekranları tüm kullanıcılara açık olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:10
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        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
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        Yerli otomobil markası Togg, 2024 yılında daha fazla T10X’i kullanıcılarla buluşturacağını açıkladı.

        2024 yılındaki sipariş sürecini açıklayan Togg’da bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek.

        6-10 Ocak tarihleri arasında 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyonlarını güncelleme imkanı sunulacak.

        15-19 Ocak tarihleri arasında 2023 yılı nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş oluşturma önceliği verilecek.

        20 Ocak itibarıyla da sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak. Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.

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        DONANIM ÖZELLİKLERİ GÜNCELLENDİ

        Teslim edilen otomobillerde kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen Togg, 2024 üretim yılı T10X’lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da çeşitli bilgiler paylaştı.

        Buna göre, standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” paketiyle sunuluyor.

        Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler.

        Standart olarak 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak, elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.

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