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        Haberler Dünya İskandinavya'da dondurucu soğuklar! İsveç'te son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü yaşandı

        İskandinavya'da dondurucu soğuklar! İsveç'te son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü yaşandı

        İskandinavya'da aşırı soğuk ve kar fırtınaları etkili oluyor. İsveç'te dün son 25 yılın ocak ayındaki en soğuk günü yaşandı, termometreler -43,6'yı gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 08:34 Güncelleme: 04.01.2024 - 08:34
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        • 1

          Aşırı soğuk ve kar fırtınalarının yaşandığı İskandinavya'da ulaşım aksadı ve okullar olumsuz hava koşulları sebebiyle tatil edildi.

        • 2

          İskandinav bölgesinde sıcaklıklar art arda iki gün eksi 40 derecenin altına düşerken dün, kayıtlara "İsveç'te son 25 yılın ocak ayı içindeki en soğuk günü" olarak geçti.

        • 3

          İsveç Laponyası'ndaki Kvikkjokk-Årrenjarka'da termometreler -43,6 dereceyi gösterdi. Bu İsveç'te 1999'dan bu yana ocak ayında ülkede kaydedilen en düşük sıcaklık oldu.

        • 4

          Aşırı soğuk havalar, kar ve şiddetli rüzgarlar İskandinav bölgesi ulaşımı aksattı; birçok köprü kapandı, bazı tren ve feribot seferleri askıya alındı. Bölgede birçok okul eğitime ara verdi.

        • 5

          Danimarka'nın büyük bölümünde yetkililer, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan rüzgar ve kar sebebiyle sürücüleri gereksiz yolculuklardan kaçınmaya çağırdı.

        • 6
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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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