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        Haberler Yaşam Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar

        Van Gölü kıyısında Güneş patlamasını takibe aldılar

        Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen bir grup uzay meraklısı, Van Gölü kıyısında Güneş'i gözlemledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:26
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          Doğa, vahşi yaşam ve uzay fotoğrafları çeken Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in öncülüğünde bir araya gelen uzay meraklıları, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde kurdukları teleskoplarla gözlem yaptı.

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          Özel filtreler kullanan uzay meraklıları, Güneş patlaması olarak da bilinen Güneş fırtınasını görüntülemeye çalıştı.

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          Önen, uzun yıllardır bölgede doğa ve uzay gözlemi yaptığını belirterek, "Bitlis'te doğaseverler ve uzay meraklıları olarak Güneş'i yakın takibe aldık. 2024'te Güneş'le ilgili olayların dünyayı etkileyeceğine dair haberler okuyoruz.

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          Van Gölü kıyısındaki İncekaya köyü mağaralarının bulunduğu alanda doğaseverler olarak Güneş'i, lekelerini ve patlamalarını yakın takibe aldık. Heyecanla, merakla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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          Özel filtreler kullanmadan Güneş'e teleskopla bakmanın çok tehlikeli olduğunu ve geri dönüşümü olmayan hasarlara yol açabileceğini vurgulayan Önen, Güneş'i takip etmek isteyenlerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

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