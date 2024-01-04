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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün fırtınası: NBA yıldızlarını geride bıraktı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün fırtınası: NBA yıldızlarını geride bıraktı!

        NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün gösterdiği performansla gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Bu sezon toplamda 32 maça çıkan genç yıldız istatistiklerde takımında zirvede yer alırken NBA'de ise birçok yıldızı geride bıraktı. İşte Alperen Şengün'ün 32 maçlık performansı...

        ocak@haberturk.com
        Giriş: 04.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:51
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        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
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        NBA’de 2023/2024 sezonunun ilk ayları geride kaldı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün iyi performansını sürdürerek basketbol gündemine damgasını vurmaya devam ediyor.

        TAKIMININ ZİRVESİNDE

        Houston Rockest formasıyla bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan Alperen Şengün, Jalen Green ile birlikte en çok maça çıkan oyuncu konumunda yer alıyor.

        Genç yıldız çıktığı 32 mücadelede 21.5 sayı ortalamasıyla takımının zirvesinde bulunuyor. Alperen'i 17.5 sayı ortalamasıyla tecrübeli basketbolcu Fred VanVleet takip ediyor.

        Alperen sayı ortalamasının dışında ribaundlarda da bir hayli dikkat çekiyor. Yıldız basketbolcu çıktığı 32 maçta yakaladığı 9.0 ribaund ortalamasıyla takımının zirvesinde bulunuyor. Bu alanda Alperen'in en yakın takipçisi ise 8.6 ribaundla Jabari Smith Jr.

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        ASİST ORTALAMASINDA 2. SIRADA

        Sayı ve ribaund ortalamarında Houston'ın zirvesinde yer alan Alperen Şengün uzun oynamasına rağmen yaptığı asistlerle de NBA'in gündeminden düşmüyor. Bu alanda sık sık Jokic'e benzetilen genç yıldız tutturduğu asist ortalamasıyla da takımında 2. sırada yer alıyor.

        Alperen takımında Fred VanVleet'ten sonra en çok asist yapan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor. Kanadalı yıldız Fred VanVleet 31 maçta 8.6 asist ortalaması tuttururken Alperen ise 5.2 asist ortalamasıyla dikkat çekiyor.

        Ayrıca Alperen Şengün maç başına 1.2 top çalma ile bu alanda da takımında 2. sırada yer alıyor. Top çalma konusunda zirvedeki isim ise 1.4 ortlama ile Tari Eason.

        SON 7 MAÇ ALEV ALDI!

        Alperen Şengün, NBA'de çıktğı son 7 karşılaşmada 20 sayı barajını geçerken bu mücadelelerin üçünde ise double double yaptı.

        Alperen Şengün'ün son yedi maçtaki istatistikleri:

        30 sayı, 8 ribaund, 4 asist

        26 sayı, 4 ribaund, 9 asist

        28 sayı, 7 ribaund, 8 asist

        24 sayı, 5 ribaund, 1 asist

        30 sayı, 16 ribaund, 5 asist

        37 sayı, 11 ribaund, 6 asist

        22 sayı, 15 ribaund, 3 asist

        NBA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI!

        NBA'de 3. sezonu geçiren Alperen Şengün her sezon üzerine koyarak yıldız bir oyuncu haline geldi. Amerika'da adından sıkça söz ettiren genç yetenek istatistiksel olarak da çoğu yıldızı geride bıraktı. NBA'de pivot mevkisinde istatistiksel olarak Alperen'in önünde sadece 7 basketbolcu bulunuyor. Bu oyuncular; Joel Embiid, Nikola Jokic, Anthony Davis, Julius Randle, Lauri Markkanen ve Bam Adebayo.

        ALPEREN'İN GERİDE BIRAKTIĞI YILDIZLAR İSE ŞÖYLE:

        Karl-Anthony Towns

        Jaren Jackson Jr.

        Kristaps Porzingis

        Domantas Sabonis

        Victor Wembanyama

        Myles Turner

        Jonas Valanciunas

        Jarrett Allen

        Deandre Ayton

        Rudy Gobert

        Jusuf Nurkic

        Al Horford

        Andre Drummond

        Daniel Theis

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