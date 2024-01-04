Alperen Şengün fırtınası: NBA yıldızlarını geride bıraktı!

NBA’de 2023/2024 sezonunun ilk ayları geride kaldı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün iyi performansını sürdürerek basketbol gündemine damgasını vurmaya devam ediyor.

Alperen sayı ortalamasının dışında ribaundlarda da bir hayli dikkat çekiyor. Yıldız basketbolcu çıktığı 32 maçta yakaladığı 9.0 ribaund ortalamasıyla takımının zirvesinde bulunuyor. Bu alanda Alperen'in en yakın takipçisi ise 8.6 ribaundla Jabari Smith Jr.

Houston Rockest formasıyla bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan Alperen Şengün, Jalen Green ile birlikte en çok maça çıkan oyuncu konumunda yer alıyor.

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ASİST ORTALAMASINDA 2. SIRADA

Sayı ve ribaund ortalamarında Houston'ın zirvesinde yer alan Alperen Şengün uzun oynamasına rağmen yaptığı asistlerle de NBA'in gündeminden düşmüyor. Bu alanda sık sık Jokic'e benzetilen genç yıldız tutturduğu asist ortalamasıyla da takımında 2. sırada yer alıyor.

Alperen takımında Fred VanVleet'ten sonra en çok asist yapan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor. Kanadalı yıldız Fred VanVleet 31 maçta 8.6 asist ortalaması tuttururken Alperen ise 5.2 asist ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca Alperen Şengün maç başına 1.2 top çalma ile bu alanda da takımında 2. sırada yer alıyor. Top çalma konusunda zirvedeki isim ise 1.4 ortlama ile Tari Eason.