Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Kışın en sıcak ve en soğuk günlerini yaşayacağız

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Gelecek 10 gün içinde Türkiye’de kışın hem en sıcak, hem en soğuk günlerini birlikte yaşacağız. Bugün ve yarın kuvvetli esen lodos yönlü rüzgar, Akdeniz’in ılık havasını yurda sokuyor. Hava sıcaklıkları gündüz batıda 15 ila 22°C, normaller kabul ettiğimiz çizgi İstanbul’da Ocak ayı için 9-10°C civarında. Güneşli bir semtte bulunuyorsak bu fark iyice açılıyor, kış güneşi de olsa bugünlerde ısıtıyor.

ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA KIŞ SOĞUKLARI HIZ KESMİYOR

Bu gece saatlerinde lodoslu rüzgarın taşıdığı hava yağmura dönecek. İstanbul-Körfez-Bursa boyunca yağmura gök gürültüsü eşlik edebilir. Gecenin ilerleyen saatleri gök gürültüsü ile uyanabiliriz. İstanbul çevresinde Cuma sabahı olurken şimşekli-yağmurlu hava ayrılıyor.

Bu gece ile Cuma öğlen arasında Doğu Anadolu’daki kar yağışları önemli, bölgede Sivas-Erzincan-Muş arasında kuvvetli kar yağışları ulaşımı yine aksatabilir. Hava sıcaklıkları bu kesimde -1 ila 3°C. Batıda bir ilkbahar havası yaşanırken kış soğukları Anadolu’nun doğusunda hız kesmiyor.

Ancak yakında batıya da kar havası gelecek görünüyor.

HAFTA SONU SEYAHATLER YAPACAK OLANLAR DİKKAT!

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9-10-11 Ocak tarihleri Marmara ve Karadeniz için beyaz örtü oluşturacak karları yağdığı günler olabilir. Şimdiki duruma bakınca en büyük kar, Batı ve Orta Karadeniz’e yağacak. Bugünlerin ılık ve su buharı açısından nispeten zengin havası, gelecek soğuklarla yağışa dönecek. Bugünden bakınca Karadeniz ile İç Anadolu yollarında kuvvetli kar nedeniyle ulaşım aksayacaktır. Pek çok şehirlerarası yolda birkaç gün kalacak beyaz örtü oluşur. Konya-Ankara-Kastamonu-Bolu-Samsun yolları başta olmak üzere (özellikle biraz yüksek kesimlerde) kar ciddi yüksekliklere ulaşabilir. Henüz şuraya bu kadar sansitemetre yağar demek için erken olmakla birlikte, Karadeniz ve Anadolu bu soğuk sistemi bol yağışla geçirecek görünüyor. Kuru ve soğuk da geçebilirdi, içinde yağış olacak olması sevindirici. Yine de şimdiden plan program yaparken gelecek hafta seyahatleri bu kar durumuna göre yapmakta yarar var.

İZMİR-MUĞLA ARASINDA SU BASKINI RİSKİ

Kıyı Ege ve Akdeniz bu soğuklar esnasında kuvvetli yağmurlu saatler geçirecek, özellikle İzmir-Muğla arasında kuvvetli sağanaklar nedeniyle çeşitli noktalarda su baskını riskleri belirecektir.

İSTANBUL HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN SOĞUK HAVA ETKİSİNE GİRECEK

İstanbul’da kar bekleyen milyonlar var, hafta sonu olduğunda havası halen 15°C’nin üstünde sıcak olacak şehirde Pazartesi akşamından itibaren yeni soğuk sistemin etkisine girmeyi bekliyoruz. Şehirde sıcaklıklar bugüne göre 15°C daha düşük hissedilecek yani özellikle haftaya salı ve çarşamba 0°C ve altında hissetmeye hazır olalım. Kar yağışı Batı Karadeniz’de olduğu gibi yoğun görünmüyor ama İstanbul’un bazı ilçelerinde ulaşımı aksatacak kadar birikim yapması söz konusu. İstanbul’da şu ilçeye şu kadar santimetre kar yağar diyebilmek için yine hava tahminlerini yakından takip etmeyi sürdürelim.

KAR YAĞIŞLARI SU HAVZALARINDA BEREKET OLACAK

Belki biraz daha önemlisi, gelecek hafta başlayacak soğuklar yurdu hemen terketmiyor. Orta vadeli tahminlerde 12-13 Ocak hava biraz ısınacak ardından 13-14-15 Ocak ikinci bir soğuk hava dalgasının içinde geçecek görünüyor. Bu tahmin de yine güncellenece, fakat bizler genel olarak çok soğuk havalara, keşke bu yola çıkmasaydım dedirtebilecek yollara ve kıyılarda fırtınalı-yağmurlu havalara hazırlıklı olalım. Ocak ayı kışlığını yapacak görünüyor. Düşecek kar yağışları doğada binbir işlevi ile can verecek, su havzalarımıza bereket olup sevindirecektir.

KAR YAĞIŞI TAHMİNLERİ DEĞİŞEBİLİR

İstanbul’da şimdilik yoğun bir kar yağışı tahminimiz yok, bu durum birkaç gün içinde değişebilir, yağış miktarları lokal olarak artabilir. Bir de “yoğun kar” insanlara farklı şeyler ifade edebiliyor. Kar derinliği ve kalınlığı son güne kadar tahminlerde değişmeyi sürdürecektir.

YÜKSEKLERDE BEYAZ ÖRTÜ GÖRÜLEBİLİR

Bir not olarak, kıyı şehri olan İstanbul gibi merkezlerde atmosfer iç kesimlere göre daha ılıman kalır çünkü çevremizde bu soğuk havayı regüle eden, normallere yaklaştıran su yüzeylerimiz var. Sıcaklığı bugün 11-13°C’lerde olan deniz, hemen üstündeki havayı alttan hafif hafif ısıtırken denizlerin çevresindeki şehirler ılıman havada oluşan yağışın büyük kısmı yağmur olarak yere iner, yükseklere doğru bakıldıkça beyaz örtü görülür. Ayrıca şehrin ısı ada etkisi, soğuma-ısınma sürecine etki ediyor, en azından bir etkisi olduğu yönünde araştırmalar görebiliyoruz.