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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi: Kiralık olarak ayrılabilir! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi: Kiralık olarak ayrılabilir!

        Sezon başında Eyüpspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Umut Nayir, sarı-lacivertlilerde fazla forma şansı bulamadı. Habertürk'ün ulaştığı bilgiye göre, golcü futbolcunun devre arasında takımdan kiralık olarak ayrılması gündemde. İşte detaylar...

        ocak@haberturk.com
        Giriş: 04.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:09
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        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
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        Fenerbahçe'nin sezon başında Eyüpspor'dan renklerine bağladığı ancak Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında kalan Umut Nayir devre arasında takımdan ayrılabilir.

        EURO 2024'te yer almak için daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Umut Nayir'e gelen teklifler değerlendirilecek. Golcü futbolcuya yurt içi ve yurt dışından birçok ilgi var fakat henüz Fenerbahçe'ye ulaşmış resmi bir teklif yok.

        Umut'un bir takımla anlaşamaması durumunda ise Fenerbahçe golcü oyuncunun takımda kalmasına sıcak bakıyor. Umut Nayir cephesi ise ilk etapta süre bulacağı bir takıma kiralık olarak gitme hedefinde.

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        30 yaşındaki tecrübeli futbolcu hakkında Konyaspor iddiaları çıksa da henüz gelen resmi bir teklifin olmadığı öğrenildi.

        Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 17 gol atan Umut Nayir, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada gol katkısı yapamadı.

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