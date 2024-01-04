Casusluk operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yaptıkları tespit edilen İsrail istihbaratına yönelik operasyonda 33 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
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İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek operasyonla yakalanan 33 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.
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DHA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.
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Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
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İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.
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