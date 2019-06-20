Dolar/TL dün açıklanan Fed kararının ardından 5.80 seviyesinin altına çekildi. Avrupa Merkez Bankası'nın gevşeme sinyali vermesi ve durdurduğu varlık alımlarına tekrar kapıyı aralamasının ardından ABD Merkez Bankası da bu toplantıda faizleri düşürmese de karar metninden "sabırlı" ifadesini çıkardı ve üyelerin yarısı 2019 için daha düşük faiz beklentisi açıkladı.

Fed, politika faizini 2.25 - 2.50 aralığında sabit bırakırken 17 üyeden 7 tanesi 2019 için nokta tahminlerinde 2 faiz indirimi, 1 tanesi tek faiz indirimi öngördü. Medyan faiz beklentisi ortalamaları bu sene için aynı kalsa da gelecek sene için düştü.

Fed kararının ardından ABD borsalarında ralli geldi. Dolar endeksi 97.5 puandan 96.9'a kadar indi. Tüm gelişen ülke paraları dolar karşısında değer kazanırken TL, en çok değer kazanan 5 paradan biri oldu.

20 Haziran gününde dolar kuru 5.78 TL'lerde ve aşağısını zorluyor. Dolar karşısında değerlenen euro ise 6.53 seviyesinden el değiştiriyor. Kararın ardından en büyük sıçramayı ise 1.3 primlenen altın yaptı. Altının onsu 1379 dolara çıktı.

İşlemciler TL'deki sınırlı geri çekilmenin devamının gelmesi için başta S-400 olmak üzere ekonomik risklerde iyileşme görülmesi gerektiğini belirterek TL aleyhine risk fiyatlamasının halen güçlü olduğu görüşünde.

Öte yandan Fed Başkanı Powell, sabit iş yatırımlarında ve ticari faaliyetlerde bir yavaşlama olmasına rağmen istihdam piyasasının güçlü olduğuna, enflasyonun düşüklüğüne ve ekonomik genel olarak iyi olduğuna dikkat çekti. Faiz indiriminin risk görünümüne göre şekilleneceğini belirten Powell, durumu yakından izlemeye devam ettiklerini yineledi.

Fed'in kararı öncesi Temmuz ayında indirim beklentisi yüzde 67'yken karar sonrası yüzde 20'ye geriledi. Eylül için yüzde 32 olan indirim beklentisi ise yüzde 70'e çıktı. Piyasada indirim beklentisi 3. çeyreğe atılmış görünüyor.

Yarın İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları kararı var, Türkiye'de ise tüketici güveni açıklanacak.