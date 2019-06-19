Fed faiz kararını açıkladı. Fed üyeleri faizlerin sabit tutulmasına karar verdi ve Fed'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında kaldı.

Piyasaların karar öncesi bu toplantıdan indirim beklentisi yüzde 19'da kalmıştı. Fed'in temmuz toplantısında faiz indirimine gideceği beklentisi ise yüzde 80 düzeyinde bulunurken, bu oran eylül toplantısı için yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda.

Toplantıda farklı görüşler ortaya çıkarken 2019'da 17 üyeden 8'i sabırlı olmaktan, 8'i daha düşük faizden, 1'i de faiz artışından yana görüş bildirdi. 2020 için ise 17 üyeden 9'u faizlerin düşmesini bekliyor. 2019 için medyan politika faizi beklentisi 2.4'te kalırken 2020 medyan politika faizi tahmini yüzde 2.6'dan 2.1'e, 2021 için yüzde 2.6'dan 2.4'e çekildi.

Dolar/TL, Fed kararının ardından 5.8222'den 5.80 altına indi ve 5.7960'a kadar geldi. TL de dahil olmak üzere tüm gelişen ülke paraları dolar karşısında değer kazandı. 2 yıllık ABD tahvil faizi 1.88'den 1.81'e indi.

Fed karar metninde 'sabırlı' ifadesini çıkarırken belirsizliklerin arttığı vurgusu yapıldı ve ekonomik aktivitedeki güçlü büyüme ibaresi "ılımlı" büyüme şeklinde değiştirildi. Sabit yatırımların yavaşlamaya devam ettiğini yineleyen Fed, enflasyon görünümündeki belirsizliklerin arttığının altını çizdi.

Fed metninde "ekonomik büyümeyi ve güçlü istihdamı desteklemek için ne gerekiyorsa yapılacağı" belirtilirken işgücü piyasasının güçlü olduğu söylendi. Bilanço daraltmanın ise planlandığı şekilde devam edeceğinin altı çizildi.

ABD ekonomisi için 2019 büyüme tahmini 2.1'de bırakılırken 2020 tahmini yüzde 1.9'dan yüzde 2'ye revize edildi. 2019 - 2021 arası işsizlik oranı beklentileri de aşağı yönlü revize edildi. Karar metninin ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları bekleniyor.