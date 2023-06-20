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Kur 24.84'ü aşmazsa dolar bazında asgari ücret rekor kıracak

Bugün yapılan zammın ardından dolar bazında net asgari ücret 360 dolardan 482 dolara yükseldi. İlk 6 ayda geçerli olan 8.506 liralık asgari ücret ilk belirlendiğinde dolar bazında asgari ücret 453 dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla geçen sene sonuna göre asgari ücrete dolar bazında yüzde 6.4 zam yapıldı. Nisan 2016'da dolar kurunda yaşanan gerilemeyle asgari ücrette 458 dolar görülmüştü. Eğer temmuz itibarıyla kur 24.84'ü aşmazsa dolar bazında asgari ücrette rekor kırılmış olacak. Eğer son TCMB beklenti anketindeki 26.18'lik yıl sonu dolar/TL beklentisi gerçekleşirse asgari ücret sene sonunda 435 dolara gerileyecek

Giriş: 20.06.2023 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
Kur 24.84'ü aşmazsa dolar bazında asgari ücret rekor kıracak

Milyonların merakla beklediği asgari ücret ara zammı belli oldu. Net asgari ücret temmuz başından itibaren yüzde 34'lük zam ile 11.402 lira olarak uygulanacak.

Seçim öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama sebebiyle görüşmeler başlamadan önce asgari ücrete yönelik tartışmalarda 500 dolar seviyesi sık sık gündeme geldi.

TİSK Başkanı Burak Akkol ise görüşmeler öncesinde '500 dolar' beklentisiyle ilgili "Biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, asgari ücret başka para birimleriyle belirlenmiyor TL konuşacağız her zamanki gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün açıklanan zam ile asgari ücret 360 dolardan 482 dolara yükseldi.

DOLAR/TL YÜZDE 26 YÜKSELDİ

Aralık ayında 8.506 liralık asgari ücret ilk belirlendiğinde bu miktar, 453 dolara tekabül ediyordu. Dolar/TL'deki yüzde 26'lık yükseliş ise geçen 6.5 ayda asgari ücretin dolar bazında erimesine yol açtı.

Devreye girdiği tarihlerde net asgari ücret ve dolar karşılıkları:

Yıl Asgari ücret (TL) Dolar karşılığı
2018 1603 426
2019 2020 379
2020 2324 391
2021 2825 383
2022 4253 317
2023 8.506 453
2023/6 11.402 482

Sene başında belirlenen asgari ücretle doğrudan bugünü karşılaştırırsak dolar bazında yüzde 6.4 zam yapıldı.

Daha önce kurdaki aylık düşüşlere bağlı olarak Nisan 2016'da asgari ücret 458 dolar, ocak ayında ise 455 doları görmüştü.

Eğer temmuza kadar dolar 24.84 lirayı aşmazsa asgari ücret dolar bazında nominal olarak tarihi zirvesini görmüş olacak. Bugün itibarıyla dolar/TL 23.61'den işlem görüyor.

YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Tabii dolar/TL'nin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda asgari ücrette dolar bazında yeniden erime yaşanacak. TCMB'nin son yayımladığı piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 26.18 oldu. Eğer bu beklenti gerçekleşirse asgari ücret sene sonunda 435 dolara gerilemiş olacak.

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